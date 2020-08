Yashahime: svelato il primo trailer del sequel di Inuyasha

Proprio come fu per l’annuncio del nuovo anime, anche il primo trailer è stato rilasciato a sorpresa, dopo una breve clip trapelata qualche giorno prima. L’opera di Rumiko Takahashi, che quest’anno compie 20 anni dalla prima messa in onda televisiva, prosegue con Yashahime: la principessa mezzo demone, il sequel che fu annunciato qualche mese fa.

A Maggio era stato pubblicato solo il character design di uno dei protagonisti e da allora non si hanno avuto più notizie, fino ad ora: in occasione dell’evento Otakon Online, Viz Media ha pubblicato il primo trailer del tanto atteso sequel, in cui possiamo osservare i vari protagonisti, Towa e Setsuna, le figlie di Sesshomaru, e Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, che si raccontano e ci spiegano cosa succederà all’inizio della serie. Il tutto accompagnato da varie scene di azione e combattimento, in cui si intravedono anche i due vecchi protagonisti, Inuyasha e Sesshomaru.

Oltre al video, sono stati svelati anche i character design delle due gemelle. Vista la popolarità dell’anime, non solo in Giappone, ma in tutto il mondo, questi contenuti sono diventati subito virali, facendo in poco tempo il giro del web. Per quanto riguarda la messa in onda, avverrà ogni Sabato alle 17:30 a partire dal 3 Ottobre 2020, sulle reti televisive giapponese YTV e NTV.

Ecco la sinossi del sequel, raccontata nel trailer: il tutto si svolge nel Giappone feudale, dove a causa di un incendio nella foresta, Towa e Setsuna sono costrette a separarsi durante la fuga. Towa parte alla ricerca della sorella minore quando si imbatte in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone dei giorni nostri.

Qui incontrerà il fratello di Kagome Higurashi, Sota, che insieme alla sua famiglia decideranno di prendersene cura. Passeranno dieci anni prima che il tunnel che connette il Giappone del passato con quello del presente si riapra, permettendo a Towa di riunirsi con Setsuna, che nel frattempo è diventata una cacciatrice di demoni. Setsuna però perde completamente la memoria. Ed è qui che Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, si unirà alle gemelle e con loro viaggerà fra le due ere per ritrovare i ricordi perduti.