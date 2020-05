Yashahime: il sequel di Inuyasha è in arrivo

L’anime Inuyasha, opera della mangaka Rumiko Takahashi, compie 20 anni dalla sua prima messa in onda televisiva e in occasione di questo anniversario, è stato annunciato a sorpresa un sequel, che prenderà il nome di Hanyo no Yashahime, la Principessa Mezzo-Demone.

L’annuncio è stato pubblicato sulla copertina della più autorevole rivista Shonen giapponese, il Weekly Shogakukan Edition e mostra tre nuovi personaggi, di cui sappiamo ancora poco. La notizia ha fatto in pochissimo tempo il giro del web, scatenando la felicità e la curiosità degli appassionati della vecchia serie anime e non solo. I tantissimi fan hanno twittato, condiviso e commentato la copertina della rivista e la possibile trama dello spin-off e questo ha aumentato l’hype generale. Ma vediamo nel dettaglio le poche notizie trapelate.

Su Twitter, la rivista Shonen Sunday ha pubblicato: “Inuyasha related project “Hanyo no Yashahime” will air in Fall 2020 and SUNRISE is animating it!” accompagnato dall’immagine in cui vediamo la figlia di Inuyasha e Kagome, ovvero Moroha e le figlie gemelle di Sesshomaru, Towa e Setsuna. Secondo le notizie riportate da Viz Media, la trama ufficiale è la seguente: nel Giappone feudale, Towa e Setsuna, le figlie gemelle di Sesshomaru, vengono sorprese da un incendio nella foresta e fuggendo sono costrette a separarsi.

Alla ricerca della sorella minore, Towa si imbatte in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone dei giorni nostri. Ed è qui che incontrerà il fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia e sarà cresciuta da loro. Dieci anni dopo, il tunnel che connette il Giappone del passato con quello del presente si riapre, permettendo a Towa di riunirsi con la sorella Setsuna, divenuta una cacciatrice di demoni. Setsuna però sembra non aver più nessun ricordo della sorella più grande. Qui entra in gioco Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, che si unirà alle gemelle e insieme viaggeranno fra le due ere per riconquistare i ricordi e il loro passato perduto.

Viz Media si occuperà di distribuire l’anime in tutto il mondo, in contemporanea con la messa in onda Giapponese. Non ci resta che attendere nuove notizie a riguardo, soprattutto sulla data di uscita.