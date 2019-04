X Factor: svelati i nomi dei primi giudici, è sfida contro The Voice

Finalmente sono stati svelati i nomi di chi sostituirà Fedez e Manuel Agnelli nel ruolo di giudici nella nuova edizione di X Factor. Ad annunciare l’imminente notizia ci ha pensato il settimanale Chi. Nel dettaglio, il giornale di Alfonso Signorini ha confermato che i nuovi giudici del talent saranno il cantante Achille Lauro e il giudice di Masterchef, Joe Bastianich.

Il cantante è reduce da un notevole successo ottenuto grazie alla sua partecipazione a Sanremo, mentre il giudice di Masterchef è un volto noto già della tv grazie alla sua partecipazione nel programma culinario di Real Time, oltre ad essere anche un appassionato di musica.

Il programma di Sky verrà condotto in prima serata come sempre da Alessandro Cattelan e si scontrerà con The Voice of Italy, programma anch’esso musicale condotto da Simona Ventura su Rai 2. A tal proposito, proprio Achille Lauro ha rifiutato la proposta della Ventura di vederlo come giudice a The Voice scegliendo di partecipare invece ad X Factor.

Il programma della Ventura ha attraversato un momento difficile nell’ultimo periodo in quanto in un primo momento era stato scelto il trapper Sfera Ebbasta come uno dei giudici del talent ma, a distanza di pochi giorni, la Rai ha preferito recedere l’accordo con il cantante. A tal proposito, sulla questione sono intervenuti il direttore di Rai 2, Carlo Freccero e l’amministratore delegato Salini per chiarire la questione.

Freccero ha ammesso che il trapper era stato contattato per far parte del cast, tuttavia, una volta arrivato il contratto nelle mani dell’Ad, è stato bloccato subito. Salini invece, sull’accaduto ha dichiarato che per una questione di buon senso, siccome il cantante non avrebbe dato dei chiarimenti ai parenti delle vittime della tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo, si è preferito annullare la sua partecipazione al talent. I buoni propositi per una sfida avvincente tra i due talent ci sono, ora non resta che attendere ulteriori novità sui programmi musicali più amati d’Italia.