X Factor, parte una nuova svolta del talent di Sky

In questo periodo difficile per tutta l’Italia, a causa del Covid-19, il programma X Factor, la fucina di talenti da cui sono usciti artisti quali Marco Mengoni, Francesca Michielin, Noemi, Lorenzo Fragola, solo per citarne alcuni, non si ferma. Torna con un nuovo format e una svolta al programma in cui i protagonisti continuano a essere sempre loro, i giovani partecipanti e concorrenti che vogliono imprimere un segno nella musica.

Si affida proprio ai giovani per raccontare questa fase diversa e inedita, non solo del programma, ma anche del loro percorso in questo periodo così strano e particolare per tutti, come riferisce anche lo stesso Sky, l’ente che fornisce il programma, in una nota diramata. In questo modo, i giovani possono farsi sentire, raccontando le loro emozioni, sensazioni e paura direttamente dalla loro cameretta.

#XF2020, lasciando da parte il numero dell’edizione, cerca proprio di raccontare i giovani attraverso la musica, come stanno vivendo questo momento aiutati da questo strumento, sperando che questa passione possa, un giorno, per loro, trasformarsi in qualcosa di concreto e gli permetta di vivere di musica, quello che sognano.

Il programma ha aperto i casting in cui i giovani possono inviare dalla loro camera da letto da qualsiasi comfort zone, anche il balcone o il giardino di casa, un video in cui mostrano il loro talento con la musica. Una risposta che ha ottenuto tantissimo successo, al punto che le iscrizioni sono al pari delle edizioni precedenti.

I video provini sono anche un inno, un modo di dire #noicisiamo e, attraverso la musica, voler esprimere quello che sentono e vivono. Ecco che la loro camera si trasforma in un piccolo studio di registrazione con la presenza del microfono e di uno strumento in cui potersi raccontare. Tutti possono partecipare, compreso anche coloro che compiranno 16 anni alla data del 1 settembre 2020.

Nel frattempo, i papabili concorrenti possono iscriversi al seguente indirizzo: xfactor.sky.it/casting. Rtl102.5 è, come ormai dall’anno scorso, la radio ufficiale dell’evento con collegamenti, notizie e molto altro su questa edizione molto particolare di X Factor.