X Factor: emergono altri due importanti nomi

Nel corso delle ultime settimane non si sta facendo altro che parlare della nuova ed imminente edizione X Factor, il talent musicale che vede aspiranti cantanti cercare di accaparrarsi la vittoria alla ricerca del un contratto discografico tanto ambito.

Nella maggior parte delle città italiane sono già iniziati ufficialmente i casting per cercare i cantanti che parteciperanno al talent ed a fine giugno dovrebbero partire le registrazioni delle prime puntate.

Al momento l’unica conferma certa è chi sarà al timone del talent; anche quest’anno è stato confermato Alessandro Cattelan, che ad oggi può vantare ben 9 conduzioni su 13 edizioni, tuttavia, i fan di Manuel Agnelli e Fedez dovranno dire addio ai giudici poichè già da tempo hanno ufficializzato il loro ritiro dal format.

Per quanto riguarda i nuoivi giudici, nelle scorse settimane il settimanale Chi aveva lanciato una notizia su due sostituti degli ex giudici, a tal proposito, erano stati fatti i nomi di Achille Lauro, reduce da Sanremo dove ha riscontrato un notevole successo ed il nome di Joe Bastianich, il noto giudice di Masterchef nonchè imprenditore culinario che tra l’altro però, è anche un buon intenditore di muscia.

Da quanto risulta il cantante sarebbe ancora in trattativa con la produzione mentre il giudice di Masterchef ha già dato conferma circa la sua presenza nel talent.

Poche ore fa Chi ha nuovamente lanciato un’indescrizione che vede tra i nuovi giudici anche il frontman dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Anche la storica giudice Mara Maionchi sembra intenzionata a non prendere parte all’edizione di quest’anno, tuttavia, anche se pare che al momento non ci sarà alcun volto femminile come giudice, stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale, era stata avanzata una proposta ad Emma Marrone che però al momento si è presa del tempo per pensarci liberamente.