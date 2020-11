X Factor 2020, quinto live caldo e inaspettato

La serata di “X Factor” di ieri sera, 26 novembre 2020, è stata calda al tavolo dei giudici ed inaspettata per tutti. La puntata prevedeva due manche, durante la prima i ragazzi sono stati accompagnati da un’orchestra di venti donne, in merito alla giornata contro la violenza sulle donne di qualche giorno prima; la seconda manche, invece, era più libera, cover e inediti accettati.

Al ballottaggio della prima mache il meno ascoltato su spotify (nel caso in esame N.a.i.p della categoria Over capitanata da Mika) contro il cantante della performance meno votata della prima parte della serata (Melancholia, categoria Gruppi di Manuel Angelli). I Giudici, contrariati tra loro, hanno lasciato al pubblico la possibilità di decidere e, nell’incredulità di tutti, sono stati i Melancholia a dover lasciare la gara.

Agnelli incredulo: “È un grande fallimento per un’edizione che doveva essere diversa dalle altre. È stato un fallimento mio, del tavolo dei giudici, questa cosa è devastante. Sono sicuro che faranno grandi cose usciti di qui“. La puntata prosegue, tra animi caldi, ed i ragazzi, tutti evidentemente emozionati, si sono affrontati con dei pezzi tutti favolosi. Non mancano frecciatine tra colleghi al tavolo, Manuelito Hell Raton, forse stanco delle critiche che Agnelli ha sempre fatto alle sue ragazze, stuzzica il collega (dandogli dello yogurt scaduto e chiedendo se fossero necessari dei disegnini per fargli capire), la tensione scoppia quando Hell Raton ha espresso dubbi sul futuro dei Litte Pieces Of Marmelade all’esterno della trasmissione.

Agnelli risponde in modo sgarbato, assicurando a tutti che lui stesso ci sarà per il “dopo” di quei ragazzi, affermando con cattiveria che il percorso che ha in mente per il suo duetto è molto più concreto di quello che il collega Hell Raton promette alle Under Donne. Il secondo colpo di scena della serata, al ballottaggio questa volta due ragazze della categoria Under Donne (unica categoria ad essere arrivata intatta fino al quinto live), i Giudici hanno deciso al tavolo e, tra CmqMartina e Mydrama, deve lasciare il palco di “X Factor” CmqMartina.

Chiusa la serata, come ogni giovedì, i ragazzi sono ospiti della successiva trasmissione “HotFactor” per salutare, ringraziare ed incassare gli ultimi consigli utili per il loro futuro. Cmq Masrtina si è mostrata all’altezza, sicura di sè e realizzata per essere arrivata fino a quel punto della gara. Benedetta, leader dei Melancholia, ha scelto di cantare l’inedito “Alone” che, con i suoi compagni, aveva preparato per la seconda manche della serata; “I’m Alone” grida Benedetta in faccia ai Giudici, con una forza particolare, data dalla furia dell’eliminazione.