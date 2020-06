X Factor 2020, Hell Raton sarà il nuovo giudice insieme a Manuel Agnelli, Mika ed Emma

Il prossimo settembre andrà in onda in tv, su Sky Uno e Now Tv, la quattordicesima stagione di “X Factor“. Nella nuova edizione del talent avremo modo di vedere in giuria due grandi ritorni e due nomi totalmente nuovi: rientreranno infatti in giuria Manuel Agnelli e Mika, mentre i nuovi giudici saranno Emma Marrone e Hell Raton.

Hell Raton aka Manuel Zappadu, detto “Manuelito“, è un ragazzo nato nel 1990 ed è un personaggio di spicco nell’ambito della scena discografica del rap italiano grazie a Machete. Il giovane infatti è il fondatore, con Salmo e Slait, della crew Machete, nata nel 2010.

Hell Raton conta circa 302 mila ascolti mensili su Spotify e ha meno di 140 mila follower su Instagram e 51mila like su Facebook, ma pare sia un talento nascente. Il ragazzo è nato a Cagliari ma è cresciuto a Quito, capitale dell’Ecuador. Successivamente è tornato in Europa con una grande passione per l’hip hop e arrivato a Milano ha conosciuto Salmo. Insieme a lui, a DJ Slait e ad Enigma hanno fondato la Machete Empire Records. Si tratta di un’etichetta discografica indipendente che si occupa di rap e della quale Hell Raton è stato nominato CEO e direttore creativo.

Dunque, sono ormai stati rivelati i nomi dei quattro giudici della nuova edizione del programma, il cui presentatore sarà Alessandro Cattelan, che tpresenterà di nuovo lo anche in questa nuova edizione. Sulla ripartenza di “X Factor” si è espresso anche Nicola Maccanico, vice president programming Sky Italia, che ha dichiarato: “X Factor 2020 non è semplicemente una nuova edizione, vuole essere la capacità di Sky di continuare a innovare le formule dell’intrattenimento in ogni condizione”.

Al tavolo dei giudici ci saranno quindi Manuel Agnelli e Mika, che hanno già partecipato e ben tre edizione del talent; poi ci sarà Emma Marrone ed Hell Raton.