X Factor 2020: Casadilego porta a casa la vittoria. Trionfa il team dell’amato rapper Hell Raton

Malgrado le tante difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria da covid-19, la quattordicesima edizione di X Factor è riuscita a fare breccia nel cuore dei numerosi telespettatori che hanno seguito ogni puntata con estrema attenzione e partecipazione. I numerosi ostacoli organizzativi, il rigido rispetto delle distanze e ogni altro limite imposto dalla pandemia non sono riusciti a fermare la grande squadra di X Factor che ha trasformato le difficoltà in stimolanti occasioni per sperimentare nuove forme di intrattenimento e il risultato è stato sorprendente.

Con una speciale introduzione, l’amatissimo conduttore Alessandro Cattelan ha aperto l’ultima puntata con l’emozionante ritorno di tutti i concorrenti che sono riusciti a raggiungere la fase dei Live ovvero: Blue Phelix; Mydrama; Melancholia; Cmqmartina; Vergo; Manitoba; Eda Marì e Santi.

Successivamente sono saliti sul palco i quattro finalisti, ossia Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade che si sono giocati le loro ultime carte attraverso l’apertura del televoto. Quest’anno per la prima volta, ogni finalista ha avuto l’onore e il piacere di duettare con il proprio giudice.

E così Hell Raton ha cantato “Stan” insieme a Casadilego, i Little Pieces of Marmelade si sono esibiti con Manuel Agnelli col brano “Veleno”, Emma Marrone ha affiancato Blind nella realizzazione della cover “La Fine” e N.A.I.P. ha portato sul palco la canzone “Lollipop” insieme a Mika.

Il primo televoto ha visto l’eliminazione di N.A.I.P. che ha abbandonato la gara abbracciando Mika e raccogliendo gli applausi della platea. Sul podio sono saliti tre concorrenti: Blind si è classificato terzo; i Little Pieces of Marmelade si sono qualificati secondi e la vittoria è stata conquistata da Casadilego.

Super ospiti della finalissima sono stati i Negramaro che sono tornati a dominare le classifiche musicali con il loro magnifico brano “Contatto” e la giovane artista Madame che rappresenta il mix perfetto tra rap e poesia. A chiudere il cerchio sono stati Mara Sattei, Slait e Lazza che hanno accompagnato l’esibizione di Hell Raton.

L’ultima importante novità di questa apprezzatissima edizione di X Factor è stata l’esibizione dei giudici che hanno regalato momenti di grande emozione onorando la musica e incoraggiando i giovani a trovare sempre la forza per realizzare i propri sogni.