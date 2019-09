X Factor 2019, tutte le novità sulla 13esima edizione del talent

X Factor, il programma alla ricerca di talenti nel campo della musica, sta per ripartire con la 13esima edizione. L’appuntamento per tutti gli spettatori appassionati a questo talent è questa sera alle 21.10 circa su Sky condotto sempre da Alessandro Cattelan che, da quest’anno è anche autore del programma, insieme a un cast rinnovato per buona parte. Ecco tutte le novità.

Le prime puntate sono dedicate come al solito ai casting e alla ricerca dei concorrenti che hanno l’X Factor per poter emergere e farcela. Per avere la sicurezza di poter passare agli step successivi, bisogna avere il sì da parte dei quattro giudici della trasmissione che, quest’anno, almeno per le prime puntate, hanno al loro fianco, artisti quali Achille Lauro e Anastasio, il vincitore del talent dell’anno scorso.

In seguito, ci saranno i Bootcamp, gli Home Visit e, infine, la fase dei Live fino all’incoronazione finale del vincitore che avverrà nel mese di dicembre. Il 10 settembre c’è stata la consueta conferenza stampa di presentazione dove, oltre a Cattelan, conduttore, ci sono stati i quattro giudici: Mara Maionchi, ormai una certezza e tre new entry, ovvero Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e anche il rapper Sfera Ebbasta.

Il programma cambia, per quanto riguarda i nomi della giuria a decidere chi passa alle fasi successive, ma per il resto nulla è invariato. I quattro giudici vengono da ambienti musicali e generi completamente diversi tra di loro. Sfera Ebbasta avrebbe dovuto essere uno dei giudici di The Voice, il talent della Rai, ma è stato escluso dai vertici dell’azienda proprio per il suo approccio e modo di essere.

Lo stesso Cattelan che, non è solo conduttore, ma anche autore, quindi ha un ruolo importante nella struttura del programma, si dice contento e soddisfatto di questo nuovo ruolo: “È bello partecipare anche al processo creativo di X Factor, dopo anni in cui venivo informato delle cose quando tutto era già deciso. Mi hanno contenuto, non ho fatto troppi casini”. Il programma è visibile su Sky nella puntata del giovedì, ma per chi non avesse a disposizione questo strumento, non si disperi, perché il venerdì sarà trasmessa la differita sia sul canale 8 del digitale terrestre, ma anche sul Nove.