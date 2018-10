X Factor 2018: nei "bootcamp" un concorrente conquista la sedia con una bugia, Mara Maionchi e la regia lo smascherano

Questa nuova edizione di “X Factor” continua a regalare colpi di scena al vasto pubblico di Sky che diventa sempre più numeroso. Durante la fase dei “bootcamp“, un strano episodio ha fatto molto discutere l’opinione pubblica che è rimasta indignata dalle menzogne e strategie di un concorrente che con il suo scorretto comportamento ha deluso tutti.

Il cantante Danilo Turco in arte Danjlo, appartenente alla categoria degli “Over” affidata al giudice Fedez, durante la sua esibizione si è perso tra i versi di “Anna e Marco” di Lucio Dalla e per giustificare il suo errore ha inventato di “non sentire la base“. Rivolgendosi a Fedez, il candidato è riuscito a ottenere una seconda possibilità imputando il tutto a un problema tecnico. Fedez ha apprezzato la sua seconda performance cosi gli ha pure concesso una sedia.

Una volta seduto nella tanta sperava sedia, Danilo ha svelato l’inganno ad un altro concorrente dicendo: “Non è vero che non mi sentivo!” e non curandosi delle telecamere ha continuato a portare avanti la sua sceneggiata. Tra i giudici, a percepire subito il raggiro è stata la simpatica Mara Maionchi che ha subito affermato: “Se ci ha reso in giro farà una figuraccia terribile!”.

Sui social è scoppiata una lunghissima polemica e molti utenti hanno subito proposto una squalifica ma, per fortuna, a placare gli animi è stata la prosecuzione dei “bootcamp” con un finale equo e giusto. La talentuosa Naomi Rivieccio, con la sua speciale cover di “Ain’t No Other Man” di Christina Aguilera, è riuscita a sottrarre la sedia a Danilo per la gioia di chi ama la verità e la giustizia conquistando pure una standing ovation.

Nella scorsa puntata, molti sono stati i talenti che hanno lasciato senza parole i telespettatori e tra i concorrenti più apprezzati spuntano i nomi di: Luna Mellis; Sherol Dos Santos; Camilla Musso; Martila Attili; Jennifer Milan e molti altri. Proprio quest’anno il talento ha una sfumatura molto “rosa” e tantissimi sperano che il vincitore sia proprio una donna in quanto da anni manca una vittoria tutta al femminile. Nelle prossime puntante verranno selezionati i concorrenti delle categorie affidate a Mara Maionchi e ad Asia Argento cosi da chiudere i “bootcamp” e aprire la fase degli “Home Visit”.