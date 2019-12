"X Factor": 13 edizioni, 12 vincitori, giovedì scopriremo il prossimo

“X Factor” è un Talent Show inglese, ideato da Simon Cowell e introdotto in Italia nel 2007; si tratta di una gara canora composta da cantanti che vengono giudicati da una giuria; i primi vengono divisi in quattro categorie (Under Donne, Under Uomo, Over e Gruppi) e sono capitanate dai relativi giudici, assegnati nel corso della trasmissione.

Al momento è in corso la tredicesima edizione e i finalisti che si sfideranno il prossimo 12 dicembre sono: Sofia Tornambene, Under Donna capitanata da Sfera, Davide Rossi, Under Uomo con il Giudice Malika Ayane e due gruppi di Samuel, vale a dire La Sierra e i Booda. Finale quindi incertissima dopo l’eliminazione di Comete, Eugenio Campagna, Over della categoria di Mara Maionchi, apparentemente il favorito di questa edizione di “X Factor”.

Un colpo di scena causato dal comportamento dell’artista nelle ultime settimane che ha deluso le aspettative del pubblico, nonché del suo giudice che, nonostante il prezzo da pagare fosse alto, non ha avuto parole per difendere il ragazzo. I Booda, al ballottaggio, passano in finale ed Eugenio saluta per l’ultima volta dal palco di “X Factor” i suoi fans. Una finale ancora da scoprire e tutta da vivere quella della tredicesima edizione, l’appuntamento è fissato per giovedì prossimo ore 21.15 su Sky Uno.

Tutti i vincitori di X Factor Italia

Sono già dodici i vincitori della competizione, il loro futuro è ancora legato alla musica? Hanno avuto il successo desiderato? Scopriamolo insieme. La prima edizione di “X Factor” Italia ha visto come vincitore un gruppo della categoria di Morgan, gli Aram Quartet, i quali, successivamente alla loro uscita dal programma, non hanno riscontrato grande successo e purtroppo hanno avuto vita breve, hanno pubblicato un solo ed unico album nel 2009. Al loro posto un’altra cantante ha sfondato nel mondo della musica, vale a dire Giusy Ferreri, amatissima per le sue hits estive.

La stessa storia possiamo raccontarla per la seconda edizione della trasmissione in cui è stato Matteo Becucci (sempre della categoria di Morgan) a classificarsi primo. Becucci è riuscito a mantenersi più o meno attivo in ambito musicale, ma quanti di noi lo conoscono? Come partecipanti nello stesso anno, invece, abbiamo chiara nella mente la voce e la posizione di successo di Noemi e dei The Bastard Sons of Dioniso.

La terza edizione ha centrato il segno con Marco Mengoni della categoria Under Uomo di Morgan, la voce pop attuale e convincente dell’odierno trentunenne ha permesso una vittoria schiacciante al talent italiano ed è sfociata in un grande successo ed immense soddisfazioni a livello nazionale ed internazionale. Dopo i primi tre anni di trasmissione che hanno visto trionfare cantanti tutti della categoria di Morgan, la quarta edizione vede Elio come giudice in capo alla classifica con la cantante Nathalie. La stessa continua oggigiorno la sua carriera, altalenando momento di stop ad attimi di grande produttività.

Francesca Michielin è stata la vincitrice della successiva stagione di X Factor Italia, a soli sedici anni, guidata da Simona Ventura, ha incantato il pubblico con la sua fragilità che, a seguito della trasmissione, si è trasformata in grande grinta; nel 2016 si è classificata al secondo posto a Sanremo ed ancora oggi è attiva nel mondo della musica, nel 2020 uscirà il nuovo album. Ma ve li ricordate, voi, “I Moderni”? Nella sesta edizione Morgan, con Chiara Galiazzo, è tornato in “pole position”. La cantante, meglio conosciuta come Chiara, è riuscita a crearsi la sua giusta fascia di ascoltatori ed a farsi ben conoscere in ambito nazionale. La curiosità di questa edizione è la partecipazione di Mahmood (il vincitore del Festival di Sanremo 2019), il ragazzo venne scartato nell’anno 2012 ad X Factor nella fase degli Homevisiti.

Settima edizione in mano a Michele Bravi. Michele, di origine umbra è un formidabile cantante italiano; un soffio sottile, parole profonde dette quasi sempre con la voce spezzata caratterizzano e rendono unica la sua voce. Nell’ottava edizione Fedez ha accompagnato alla vittoria Lorenzo Fragola. Il cantante è ancora oggi attivo nel mondo della musica ed il suo più grande pezzo “# fuori c’è il sole” all’avvicinarsi di ogni estate torna in mente, portando con se grande serenità. Passando gli anni la trasmissione è andata sempre a migliorare, vedendo anno dopo anno più magia sul palco e forse anche più competizione fra i ragazzi. Nella nona edizione, Giosada, categoria di Elio. Nella decima edizione, Soul System capitanati dal simpaticissimo Alvaro Soler.

Nell’undicesima edizione, Lorenzo Licitra con Mara Maionchi. Scomparso completamente in Italia, pare riscuotere molto successo all’estero. Il ricordo di questa edizione è, pertanto, più legato ai Maneskin, gruppo attivo, distruttivo, voglioso e giovane che continuerà a lungo nel panorama musicale italiano. Altro paragrafo va dedicato ad Enrico Nigiotti, che con il suo inedito denominato “L’amore è” ha aperto la sua strada nel cantautorato italiano.

Nella dodicesima edizione, Anastasio, categoria di Mara Maionchi. Amato fin dai casting, considerato vincente dal primo live, Anastasio ha lasciato a bocca aperta il pubblico con le sue parole e la sua storia tutta da raccontare. Unica vera rivale, nonostante i diversi ballottaggi che ha dovuto superare, Naomi, cantante lirica, pop e rap, che ha saputo incantare e sbalordire gli ascoltatori con la sua grinta.