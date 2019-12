Wonder Woman: la supereroina sbarca in prima tv assoluta su Canale 5

Il fantastico film “Wonder Woman”, diretto dal registra e produttore Patty Jenkins, sbarca in prima tv assoluta martedì 3 dicembre su Canale 5. Tratto dall’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, la pellicola è stata definita come un “successo planetario” tanto che l’American Film Institute l’ha classificata tra i dieci migliori film del 2017.

Il film vede protagonista la bellissima attrice Gal Gadot che interpreta il ruolo di Diana Prince, la principessa amazzone e figlia di Ippolita e Zeus. Tale ruolo cinematografico è risultato molto ambito da ogni attrice in quanto tale incarico garantiva il raggiungimento della fama internazionale. L’interprete Gal Gadot è stata preferita all’attrice e modella Olga Kurylenko, e ha scavalcato anche il talento dell’attrice francese Élodie Yung.

La trama si concentra nel raccontare la grande missione della giovane principessa delle Amazzoni che, nata a Themyscira, vive protetta nel regno della madre regina e del suo popolo. Fin da bambina, Diana viene cresciuta come una guerriera e addestrata con le più abili tecniche di combattimento. La vita di Diana viene stravolta dall’arrivo di un coraggioso pilota americano, che approda nell’isola delle amazzoni mediante un atterraggio di fortuna. Col tempo, il pilota riesce a convincere la ragazza a raggiungere l’Europa insiema a lui, dove è in corso un grande conflitto. Diana, armata di spada e scuro, approda nella Londra del 1918 e con grande difficoltà inizia ad esplorare un mondo totalmente diverso dal suo.

Per sopravvivere in quell’ambiente, Diana è costretta a trasformarsi nelle vesti e nei modi di una donna occidentale cosi sotto falso nome si tramuta nell’eroina Wonder Woman, al fine di sopprimere la terribile minaccia tedesca. Giovane, forte e invincibile deve scontrarsi con grandi e potenti personaggi che vedono in lei una minaccia per i loro sporchi interessi.

Il film è composto da un cast veramente ricco, dove spiccano i grandi nomi di: Gal Gadot; David Thewlis; Chris Pine; Saïd Taghmaoui; Elena Anaya; Danny Huston; Connie Nielsen; Robin Wright; Ewen Bremner e molti altri. Le scene del film sono state girate in vari luoghi del mondo e tra i posti più amati brillano le località italiane come: i Faraglioni di baia dei Mergoli a Mattinata; Matera; Palinuro; Marina di Camerota e la Costiera Amalfitana.