Winx Club compie 18 anni: le magiche fatine diventano maggiorenni

Winx Club la serie animata tutta made in Italy, prodotta da Rainbow e creata da Iginio Straffi, compie 18 anni. Esattamente il 28 Gennaio 2004, venne trasmessa la prima puntata su Rai 2 e da allora continua ad accompagnare piccini ed adolescenti con mille avventure, in un successo che con gli anni è diventato globale, raggiungendo ben 150 paesi in tutto il mondo.

La serie affronta temi sempre attuali e di grande ispirazione per chi la guarda, tra cui amicizia, inclusione, diversità, coraggio, impegno e solidarietà. Questo è il mix che ha permesso di raggiungere il grandissimo successo che ha, di stare al passo con i tempi, rendendo la serie leggera ma di grande impatto.

La trama racconta della giovane fata Bloom, che insieme alle sue amiche Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, studiano e vivono ad Alfea, la miglior scuola per aspiranti fate, situata nel magico mondo di Magix. Tra studi, amicizie ed amori, dovranno affrontare e difendere Magix dai malvagi e pericolosi nemici che minacciano la serenità del mondo magico.

I numeri del successo sono impressionanti. Winx Club vanta ben 8 serie animate (con la nona in attuale produzione), 3 film debuttati al cinema in animazione 3D, 4 film per la tv, 15 miliardi di visualizzazioni di contenuti Winx Club su YouTube, 5 miliardi di condivisioni sui social con l’hashtag #winxclub, 2 serie animate Original Netflix e una serie live action Original Netflix (con la seconda in produzione). Innumerevoli sono anche live show e musical internazionali, senza contare l’enorme reparto merchandising, tra giocattoli, bambole, articoli scolastici, libri, videogiochi e via dicendo.

Per festeggiare questi primi 18 anni, sarà presto svelato un calendario di eventi e progetti dedicati ai fan di tutto il mondo.

Nel frattempo, è stato rilasciato un video sui social per celebrare questo traguardo, contenente i ringraziamenti dei fan che con canti, balli e vestiti a tema hanno fatto sentire il loro amore.