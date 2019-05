"What/If", la nuova serie in streaming con protagonista Renée Zellweger

Tutti la ricordiamo come la pasticciona, imbranata protagonista de “Il diario di Bridget Jones“, ma Renée Zellweger, l’attrice che le dato il volto nei due film, ora è pronta per un nuovo ruolo da protagonista nella serie streaming What/If. Vediamo che personaggio interpreta e quando va in onda.

A distanza di 18 anni da Bridget Jones, la carriera della Zwellger ha subito un cambiamento e lei stessa è cambiata molto. Oggi è una splendida cinquantenne che è la protagonista di una serie tv da 10 episodi che va in onda su Netflix dal titolo What/If in cui il suo personaggio ha qualcosa di misterioso e difficile da interpretare per i telespettatori. Una serie che arriva su Netflix a partire dal 24 maggio.

Dopo tante piccole comparsate, ora arriva un ruolo da protagonista in una serie tv per l’attrice di Bridget Jones. Manca ancora un po’ di tempo alla messa in onda e non si hanno ancora notizie certe, ma alcune cose possiamo svelarle. Un thriller noir in cui il personaggio della Zwellger ricorda, per certi versi, la femme fatale Kim Basinger in L.A. Confidential.

La serie si svolge, non a Los Angeles, come quella con protagonista la Basinger, bensì a San Francisco, in California. Anne, il personaggio interpretato dalla Zwellger, prende di mira una coppia di sposini con difficoltà economiche, facendo una proposta allettante dal punto di vista economico, ma molto discutibile per quanto riguarda la morale. Si tratta di una serie in cui si esplora la reazione a catena di ciò che succede quando persone accettabili iniziano a fare cose inaccettabili.

Inoltre, Anne nasconde un segreto, un lato oscuro che le ha permesso di affermarsi e salire pian piano i gradini della scala sociale arrivando a raggiungere il successo di oggi. Una serie prodotta da Robert Zemeckis, noto per opere come “Forrest Gump”, creata da Mike Kelley. Oltre alla Zwellger, nel cast vi sono anche Daniella Pineda e Jane Levy. Una serie in cui la protagonista è descritta in modo “seducente, ammaliante, ma anche vulnerabile”.