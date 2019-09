“Walker Texas Ranger” avrà il suo reboot: protagonista della nuova serie sarà Jared Padalecki

Dopo il reboot di celebri serie televisive come Hawaii Five-O, MacGyver e Magnum P.I., alla CBS hanno deciso di far rivivere anche Walker Texas Ranger. La serie cult prodotta tra il 1993 e il 2001, continua a vantare un nutrita schiera di appassionati fan di Cordell Walker. Il successo non è mancato nemmeno in Italia, dove le sue avventure sono state riproposte più volte sia su Rete4 che su Italia1.

Nelle nove stagioni realizzate a cavallo tra gli anni Novanta e 2000, l’indiscusso protagonista è sempre stato Chuck Norris. L’attore protagonista di film d’azione come Rombo di Tuono e Delta Force, grazie al mito di Cordell Walker è diventato l’icona della televisione a stelle a strisce.

I nuovi episodi di un format che si è sempre battuto per sostenere nobili principi come la lotta alla violenza e l’aiuto alle persone in difficoltà, vedranno come protagonista Jared Padalecki, l’attore 37enne conosciuto anche per i suoi trascorsi in Una mamma per amica e per la lunga partecipazione a Supernatural.

Stando a quanto trapelato, nel remake prodotto dalla CBS TV, il personaggio di Cordell Walker avrà modo di tornare a Austin dopo una lunga missione portata a termine sotto copertura. Vedovo e con due figli a cui badare, scoprirà fin troppo presto che dopo la sua assenza, la città ha ancora necessità di un uomo tutto d’un pezzo come lui; ad affiancarlo ci sarà una delle poche donne entrate a far parte del corpo d’elite dei Texas Ranger.

A scrivere quella che sarà la nuova versione di Walker Texas Ranger sarà Anna Fricke, già sceneggiatrice di titoli come Valor, Being Human e Dawson’s Creek. Massimo riserbo rimane invece sul cast e soprattutto sull’attrice che affiancherà Padalecki, che della serie sarà anche uno dei produttori esecutivi; inoltre non è nemmeno chiaro se Chuck Norris sarà in qualche modo coinvolto nel progetto.