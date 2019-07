"W Radio Playa", il nuovo programma di Italia 1

A partire da lunedì 15 luglio, alle 14 su Italia1, comincia “W Radio Playa” che vede alla conduzione Diletta Leotta e Daniele Battaglia, che accompagnano i telespettatori di Italia 1 con questo appuntamento estivo. Una trasmissione della durata di 30 minuti contraddistinta da musica, ospiti e trend, oltre che da giochi di vario tipo.

Diletta Leotta e Daniele Battaglia, già conduttori di Radio 105, sono pronti ad accogliere tantissimi ospiti, protagonisti della musica e anche a confrontarsi con molte tendenze tipiche dell’estate. I due conduttori, dallo studio di Milano, si collegheranno con i Panpers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino che, dal bagno 26 di Rimini, organizzano tantissimi giochi sulle spiagge coinvolgendo i vari bagnanti con tantissimi premi messi in palio da Wind, sponsor dell’evento.

Nel corso delle varie puntate, sono tantissimi gli ospiti in studio che si alterneranno: Annalisa, Baby K, Elodie, Francesco Gabbani, Giusy Ferreri e Takagi&Ketra, Irama, J-Ax e The Kolors sino ad altri del mondo dello spettacolo, quali Andrea Mainardi, Gianluca Impastato, Paolo Ruffini, Pierluigi Pardo e Scintilla.

Un programma che nasce dalla collaborazione di vari enti, tra cui RTI, il team di Publitalia Branded Entertainment – divisione della Direzione Innovation, prodotto da Magnolia – Banijay Group. La regia è di Gianluca Brezza, mentre gli autori del programma sono Massimo Chiellini, Graziano Cutrona e Flavio Pilla.

Dal momento che Wind è lo sponsor ufficiale dell’evento, sono diversi i premi messi a disposizione: smartphone, device hi-tech e speciali opzioni telefoniche con, ad esempio, minuti illimitati e 50 Giga al mese di Internet gratuiti per 20 anni. La presenza del marchio Wind è un ulteriore imput per il programma che va in onda su una rete dedicata al mondo dei giovani e rivolta a una fascia giovanile e anche al target young, particolarmente attento alle ultime mode e tendenze, anche per quanto riguarda la tecnologia e gli ultimi device.