"Volevo fare la rockstar", anticipazioni ultima puntata: le figlie di Olivia affidate ai servizi sociali?

Mercoledì 13 aprile andrà in onda su Rai Due la quarta ed ultima puntata della serie Volevo Fare la Rockstar, giunta alla sua seconda stagione. Come evolverà la vita di Olivia? Riuscirà a riconquistare Francesco e a ricostruire il rapporto con le sue figlie?

Il primo dei due episodi in onda mercoledì 13 aprile si apre con l’intervento dei servizi sociali che hanno preso in affidamento le figlie di Olivia dopo l’incursione di queste ultime in comune. Nel frattempo, Nadja, la madre di Olivia finisce sotto processo e la giovane mamma non sa come risolvere la spinosa situazione. Per questo motivo, Olivia decide di chiedere aiuto a Francesco e a malincuore anche a Nice, la nonna paterna delle ragazze.

Eros si trova a dover fronteggiare le conseguenze delle sue azioni, ma decide di scappare, facendo ricadere tutta la colpa su Nadja.

Olivia si trova a dover fare i conti con un altro problema: Silvia ha scoperto tutto ciò che è successo tra lei e Francesco e per salvaguardare la sua relazione con lui decide di imporre ad Olivia un’ultimatum. Proprio Olivia si troverà costretta a prendere una decisione dolorosa ma necessaria.

Nell’ottavo ed ultimo episodio della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, assistiamo ad un salto temporale rispetto all’episodio precedente: sono passati tre mesi e Olivia è riuscita a riavere le sue figlie, inoltre ha anche a disposizione più tempo libero per occuparsene.

Olivia però non è felice: sente la mancanza di Francesco, ma deve concentrare tutte le sue energie sull’imminente esame di maturità con il quale riuscirà finalmente a concludere gli studi abbandonati molti anni prima.

Silvia e Francesco hanno deciso di trasferirsi all’estero e Olivia deve arrendersi a lasciare andare per sempre il suo grande amore. Eros, invece, é ancora fidanzato con Fabio, ma ha un piano: vuole che l’artista lo lasci e farà di tutto per far sì che questo accada.