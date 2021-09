"Voglio essere un mago", le novità sul nuovo reality di Raul Cremona e il Mago Silvan

Dal 21 settembre è partito su Rai 2 il reality show intitolato “Voglio essere un mago“, prodotto in collaborazione con “Stand by me” fondata da Simona Ercolani. I partecipanti dovranno seguire tutte le magie tenute da veri professionisti, con cui affrontare sfide e superare una serie di esami per evitare di essere bocciati e di dover abbandonare per sempre la trasmissione.

Nel cast fanno parte Raul Cremona, il “preside” che ha il compito di visionare sia gli allievi che i professori presenti nel gioco, e il Mago Silvan, vincitore del “Premio Lumière” e il “Louis Award” come narratore della trasmissione che racconterà tutte le evoluzioni di ognuno dei ragazzi.

Gli allievi e gli insegnanti

Il cast, composto da 12 ragazzi dai 14 ai 18 anni, è formato da: Christian Ceresera (18 anni di Brescia); Daniel Motta (17 anni di Villasanta); Elettra Tercon (17 anni di Ferrara); Giorgio Andolfatto (16 anni di Torino); Giulia Mangialomini (16 anni di Castelvetrano); Giulia Serafin (17 anni di Treviso); Giuseppe Capitolino (15 anni di Cleto); Luca Funzione (18 anni di Sarzana); Marco Loffredo (17 anni di Napoli); Matilde Carioli (14 anni di Bergamo); Pasquale Guercia (16 anni di Salerno) e Silvia Lollino (18 anni di Varese).

I professori, oltre ai già citati Raul Cremona e Mago Silvan, ritroviamo: l’esperta di illusioni Eleonora Di Cocco; gli youtuber Hyde, Jack Nobile e Sbard; il mentalista Federico Soldati e c’è anche un maggiordiomo che, come per “Il Collegio”, guiderà i ragazzi per la struttura.

Infine, parlando proprio della location, il tutto viene ambientato al castello di Rocchetta Mattei, una rocca situata sull’Appennino settentrionale, su di un’altura in località Savignano nel comune di Grizzana Morandi a Bologna. Ovviamente la struttura è stata divisa in vari ambienti con lo scopo di avere sia una stanza dedicata agli studi che per lo svago.