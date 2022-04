Vladimir Luxuria su "L’isola dei famosi": "Mi sto divertendo molto. Vaporidis? Mi ha insultata ma lo perdonerei"

Nell’ultima diretta de “L’isola dei famosi” c’è stata una lite piuttosto accesa tra il naufrago Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. L’attore ha sbroccato nei confronti dell’opinionista, facendola arrabbiare quando ha iniziato insistentemente a chiamarla con i pronomi maschili.

Al momento i due non hanno avuto ancora nessuna possibilità di chiarire ma Vladimir, intervistata dal sito “Fanpage“, ammette di essere pronta a tendere una mano nei confronti dell’attore qualora arrivassero delle scuse da parte sua. Dichiara che, negli anni, ha dovuto subire offese di questo tipo da parte di molte persone, ma vuole che tutti, ovviamente compresi i naufraghi, le portino rispetto.

Le parole di Vladimir Luxuria su “L’isola dei famosi”

“Mi è capitato più volte nella vita di imbattermi in persone che quando non hanno più niente da dire, non hanno argomenti, tirano fuori il fatto che io sia trans“ afferma Vladi che poi aggiunge: “Se dovesse farmi le sue scuse, però, le accetterei immediatamente. Mi auguro capisca che la sua è stata una reazione esagerata. Siamo in un gioco, io non farei mai un’offesa personale a un naufrago. Il misgendering, insultare una persona chiamandola con un genere diverso rispetto a quello a cui sente di appartenere, è pochezza“.

Vladimir si dichiara delusa soprattutto dal fatto che Nicolas abbia usato rivolgersi al maschile con il solo scopo di offenderla senza altri fini. In merito sottolinea di esserci passata sopra sulle parole di Gustavo Rodriguez che, a causa della sua poco conoscenza della lingua italiana, gli è scappato il maschile in alcune circostanze nei suoi confronti.

Parlando invece della sua esperienza in generale a “L’isola dei famosi” al momento ammette che sta andando tutto per il verso giusto, compreso il rapporto con Ilary Blasi e Nicola Savino: “Mi sto divertendo moltissimo. C’è una bella atmosfera. Anche il fatto di vederci alla fine della puntata e bere un bicchiere di vino con Nicola, con Ilary e con gli autori, ridere e scherzare è veramente piacevole”.