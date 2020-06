Vivi e lascia vivere, Pappi Corsicato: "Sto pensando a una seconda stagione"

Giovedì 28 giugno si è conclusa la serie televisiva, andata in onda per 6 puntate della fiction “Vivi e lascia vivere” con Elena Sofia Ricci. Una serie che ha riscosso tantissimo successo diretta da Pappi Corsicato, il quale sta seriamente pensando a una possibile sceneggiatura per il prosieguo. Il regista si è trovato benissimo sul set con la troupe e la famiglia che è riuscita a creare, quindi un prosieguo non sarebbe del tutto impossibile.

Il regista è molto soddisfatto del successo della serie che ha ottenuto quasi 7 milioni di spettatori ogni giovedì sintonizzati su Rai 1 raccogliendo il 25% e oltre di share. Secondo Corsicato, il segreto del successo di questa fiction è che “ha messo insieme un pubblico totalmente trasversale, dall’intellettuale ai teenager. E in tanti mi hanno scritto chiedendo il sequel”.

Una serie che, come si è visto nell’ultima puntata, era pensata solo per una stagione con tutte le storie di ognuno dei protagonisti che sono terminate nel modo migliore possibile. La felicità dei risultati ottenuti stanno permettendo al regista Corsicato di pensare a una seconda stagione con alcune idee pronte a svilupparsi, anche se, per, ora è tutto top secret e non ha intenzione di svelare nulla, proprio come ha confessato ad Adnkronos.

La storia di Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci, che si rimbocca le maniche creando una sua attività e quella dei tre figli in cui ogni adolescente può riconoscersi sino al ritorno della vecchia fiamma interpretato da Massimo Ghini, è ora visibile su Raiplay. Secondo il regista, il fatto che la fiction fosse ambientata in un luogo ricco di colori e luce come Napoli, ha permesso al telespettatore di calarsi ancora meglio in questa realtà decretandone il grande successo.

Una serie che mescola diversi generi. Non solo la commedia, ma anche il thriller, il dramma, oltre ad alcuni episodi di camorra. Il regista ringrazia la Bibi Film e la Rai per avergli permesso di girare un prodotto del genere che tanto successo ha ottenuto. Oltre alle fiction, il regista è noto anche per il teatro e i documentari come quello che sta montando relativo a Pompei che sarà distribuito ovunque, non solo in Italia.