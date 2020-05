Vivi e lascia vivere, anticipazioni quarta puntata del 14 maggio: Giada svela i segreti di Laura complicando la sua vita

Ancora soddisfacenti risultati per la fiction “Vivi e lascia vivere” che, con protagonista assoluta Elena Sofia Ricci, ha conquistato l’attenzione di oltre 6 milioni di spettatori durante il terzo appuntamento. Con il suo meritato 23.5 % di share, la fortunata serie tv è riuscita a doppiare la concorrenza che si è fermata su Canale 5 al 12,2 % con il film “Pelé”.

Nel corso della quarta puntata, prevista per giovedì 14 maggio, tutti i segreti di Laura verranno smascherati e la sua vita tornerà a scombussolarsi. Assalita dai dubbi, Giada decide di recarsi a Tenerife per scoprire cosa sia successo realmente a suo papà Renato: la ragazza non ha mai creduto alla versione della madre Laura e, con l’aiuto dell’amico Nicola, riuscirà a rintracciare l’amato padre.

Dopo varie ricerche, Giada vede il padre vivo rimanendo fortemente delusa dalla terribile bugia della madre. L’incontro sarà molto scioccante soprattutto perché la tenace ragazza scoprirà tutti i dettagli della seconda vita del padre: Renato per difendere la sua posizione farà di tutto per ostacolare il rapporto tra Laura e i loro tre figli.

A Napoli, la nuova vita della famiglia Ruggero, che sembrava aver intrapreso una grande svolta di positività, inizia a mostrare le prime decadenze: Laura si allontana bruscamente da Toni e, con grande amarezza, non si perdona di aver dato una seconda possibilità a quell’uomo che già in passato l’aveva delusa. Toni improvvisamente manifesta un malore e, nonostante i malumori, Laura decide di andare in ospedale per rassicurarlo. Le condizioni di salute del ricco imprenditore non lasciano presagire nulla di buono.

Intanto, Nina continua a pensare ad Andrea, il ragazzo vive nella stessa villa in cui si era introdotta con le sue amiche per rubare. A causa di un disturbo della personalità, Andrea diventa sempre più irascibile di fronte ai continui rifiuti di Nina. La ragazza è molto interessata ad Andrea ma, per paura di essere giudicata dai suoi coetanei, nasconde tale sentimento ferendo il giovane innamorato. Il fratello di Andrea, per proteggere il ragazzo, farà di tutto per evitare che Nina si avvicini alla villa.

Nel frattempo, Giovanni inizia una relazione con Sara ma a turbare la sua serenità è la forte attrazione che nutre per un ragazzo poco più grande di lui. Questa sensazione porterà tanta confusione nella mente di Giovanni che, talaltro, scopre che il ragazzo in questione è il fratello di Sara cosi la situazione diventerà sempre più ingestibile.

Infine, a complicare la vita di Laura sarà proprio la figlia Giada che, tornata da Tenerife, convoca i suoi fratelli per avvertire loro della scioccante scoperta portando con sé anche il padre Renato. In casa Ruggero dominerà il caos e Laura dovrà rimediare a tutte le bugie dette, cercando disperatamente di trovare il perdono dei suoi figli. Diffusa la notizia della finta morte di Renato, Laura viene pesantemente criticata e lasciata sola anche dalle sue amiche: l’unica persona presente per confortarla sarà Toni.