Viva RaiPlay, il grande ritorno di Fiorello in tv e sul web

Dopo tanti annunci e incursioni promozionali in svariati programmi dell’universo Rai, finalmente è arrivato il giorno di inizio del nuovo format televisivo “Viva RaiPlay“condotto da Rosario Fiorello, che vedrà il suo inizio lunedì 4 novembre alle 20,30 sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, così come in contemporanea su Raiplay.

In realtà le puntate di questa settimana saranno solo un’anteprima del vero e proprio show, che invece avrà inizio mercoledì 13, visibile solo sulla piattaforma web della Rai. Una scommessa non da poco quella che lancia quindi la Rai, che grazie a Fiorello dovrebbe far fidelizzare il vasto pubblico degli internauti a Raiplay.

Fiorello ritorna in Rai con Viva RaiPlay

Nel corso di questa settimana, Fiorello sarà presente in video solo con uno show di appena 15 minuti, anche se ci si aspetta che la Rai consentirà allo showman di poter sorare – e non poco – lasciando più spazio quindi alla tv d’intrattenimento e del divertimento che solo il conduttore sicialiano sa fare con grande garbo e maestria.

Per consentire a Fiorello di promuovere il nuovo programma, l’amico Amadeus – e prossimo conduttore del Festival di Sanremo – con “I soliti Ignoti” andrà in onda con una decina di minuti di ritardo. Da mercoledì 13 novembre, invece, solo su RaiPlay sarà disponibile in streaming il nuovo programma di Fiorello.

Viva RaiPlay è uno show che durerà 50 minuti a puntata e che sarà in onda in prima serata, ma anche rivedibile in ogni istante. La location del nuovo show è la storica cornice degli studi Rai di Via Asiago. Il cast del nuovo programma annovera Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l’attore e regista Phaim Bhuiyan, ed ancora Vincenzo Mollica e Luciano Spinelli.

Il cantante Morgan ha recentemente dichiarato di essere stato invitato da Fiorello al programma, ma oltre alla voce dei Bluvertigo saranno davvero tanti gli ospiti illustri che si presteranno alla satira e alla sottile ironia del fuoriclasse della tv italiana.