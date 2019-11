Vittorio Sgarbi, la sue recenti affermazioni a “Vieni da Me” hanno sollevato le polemiche sui social

Continua a far discutere la puntata di settimana scorsa di Vieni da me in cui come ospite in studio è comparso l’istrionico Vittorio Sgarbi. In quella circostanza, tra il serio e il faceto, l’inarrestabile critico d’arte aveva cercato di flirtare con Caterina Balivo, che a sua volta aveva prontamente respinto al mittente le avances.

Ma a far divampare la polemica è stato il momento dedicato alla rubrica La Lavatrice dove in maniera figurata si lavano i panni sporchi della tv. Alla curiosità della padrona di casa che gli ha chiesto se sapesse fare la lavatrice, il politico ha prontamente risposto negando di essere capace di usare l’elettrodomestico in questione. “No, io non faccio nulla. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori”.

A suffragare il suo pensiero, Vittorio Sgarbi ha precisato che nel trono di Minerva dentro il Partenone sono presenti Estia e Ermes, rispettivamente la divinità della casa e il dio dei commerci e dei ladri. “In questa logica, le donne sono bianche e gli uomini abbronzati, perché lei stava a casa e lui andava in giro per il mondo. Io, educato in modo arcaico, non so nulla della cucina o della lavatrice”.

Le affermazioni dell’irruento opinionista non sono proprio andate giù ai telespettatori, che senza battere ciglio hanno espresso tutto il loro disappunto sui social. A scatenare ulteriormente la loro ira è stata anche la posizione della Balivo, che si sarebbe detta d’accordo con il punto di vista del suo ospite.

In ragione dei malumori che hanno imperversato in rete, Caterina Balivo ha voluto precisare di aver dato ragione a Sgarbi ma solo con ironia, conscia anche del fatto che la madre del critico d’arte lavora, mentre la sorella è un’imprenditrice di successo. Anche Vittorio Sgarbi ha voluto mettere a tacere il caos divampato sul web, precisando che “io parlavo per me, tra l’altro, ma le capre non lo hanno capito. Io posso dire che le donne possono scegliere di poter stare in casa a fare le casalinghe. Io le voglio tutte in casa, ma una donna sceglie cosa fare, può fare anche la casalinga quanto vuole e come vuole”.