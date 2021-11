Vittoria Puccini spegne oggi 40 candeline, tanti successi dalla tv al cinema

La splendida attrice fiorentina Vittoria Puccini compie oggi quarant’anni anni. Una carriera lunga più di 20 anni che le ha regalato tanti successi consacrandola una delle più brave attrici del nostro paese. Da Elisa di Rivombrosa ad oggi non si è mai fermata, Vittoria ha dimostrato in questi anni di essere cresciuta professionalmente. Il tempo per lei non sembra passare, il suo fascino la rende unica e il suo talento un’attrice di grande spessore.

Esordisce al cinema nel 2000 nel film ‘Tutto l’amore che c’è‘, diretta da Sergio Rubini. Segue nel 2001 la miniserie per Rai Uno ‘La crociera‘, l’anno successivo la serie ‘ Sant’Antonio di Padova‘ e il film ‘Paz‘. Nel 2003 è la protagonista della fiction in costume ‘Elisa di Rivombrosa’, ruolo che le regalerà la fama ma anche l’affetto del pubblico. È proprio in quel set ha conosciuto l’attore Alessandro Preziosi, papà di sua figlia Elena che oggi ha 15 anni. Oggi Vittoria è al fianco di Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, conosciuto nel 2012 sul set di un’altra fiction in costume ‘Anna Karenina’.

Vittoria Puccini è stata protagonista di molti importanti film e fiction di successo da ‘Baciami ancora’, ‘Tutta Colpa di Freud’, ’18 regali’ a ‘Altri tempi’, ‘Romanzo familiare’, ‘Il processo’ e ‘La fuggitiva‘ ecc…

Nel gennaio 2022 sarà la protagonista di un’altra fiction che andrà in onda su Rai 1 intitolata Non mi lasciare. Vittoria vestirà i panni di Elena Zanin, vicequestore della Polizia di Stato. La donna è esperta di crimini informatici e si occuperà in particolare di casi legati alla pedo -pornografia online.

Al cinema sarà protagonista insieme a Claudio Bisio, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini della commedia c, per la regia di Paolo Castella, dove interpreterà il ruolo di Federica.Da pochi giorni ha finito le riprese di un altro film per il cinema Praticamene orfano, con la regia di Umberto Carteni, in cui sarà protagonista con Riccardo Scamarcio. Vittoria vestirà i panni di Costanza la donna che ha fatto conoscere nel jet set milanese il giovane talento Valentino, ruolo interpretato da Riccardo Scamarcio.