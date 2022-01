Vittoria Puccini è la protagonista della fiction di Rai uno ‘Non mi lasciare’

Vittoria Puccini sarà la protagonista della fiction di Rai Uno “Non Mi Lasciare“,per la regia di Ciro Visco, in onda dal 10 gennaio dalle ore 21.25 per un totale di quattro puntate.

L’attrice vestirà i panni di Elena Zanin, vicequestore della Polizia di Stato. La donna è esperta di crimini informatici, in particolare di casi legati alla pedopornografia online. Una tematica difficile da affrontare che mette in luce il lato oscuro del web.

La protagonista da Roma torna a Venezia per occuparsi di un’inchiesta che riguarda la morte di un bambino e farà i conti con il suo passato doloroso. Grazie al lavoro rivede Daniele, l’uomo con il quale ha avuto in passato una storia d’amore ora sposato con Giulia, la sua ex migliore amica. Daniele è diventato nel frattempo commissario e verrà coinvolto nelle indagini come consulente.

Per combattere i pedofili Elena insieme alla sua squadra crea falsi profili su Instagram, segue false aste di bambini, nel dark web, il web illegale si vende di tutto da armi a droga. Il ruolo di Elena ha affascinato Vittoria, come ha raccontato al quotidiano La Repubblica, sia per la sua fragilità, per non sentirsi un’eroina ma anche per la forza con cui svolge il suo lavoro con l’obiettivo di salvare quei bambini vittime di pedofili.

Nel cast oltre a Vittoria Puccini ci saranno Alessandro Roia, Eugenio Franceschini e Sarah Felberbaum. Alessandro Roia vestirà i panni di Daniele, ex fidanzato di Elena. Sarah Felberbaum invece vestirà i panni di Giulia, migliore amica di Elena e attuale compagna di Daniele.

La fiction è stata girata interamente a Venezia e ha il patrocinio della polizia che ha messo a disposizione i propri mezzi oltre che la testimonianza del proprio lavoro. Per seguire le puntate di Non Mi Lasciare in streaming sarà necessario utilizzare il servizio Rai Play.