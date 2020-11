"Vite in fuga", la nuova fiction con Claudio Gioè e Anna Valle parte domenica 22 novembre su Rai Uno

Dopo la fine de L’Allieva, i telespettatori di Rai Uno potranno tra poco appassionarsi ad una nuova fiction targata Rai, ovvero Vite in fuga, con protagonista una coppia di attori amatissimi dal grande pubblico: Claudio Gioè e Anna Valle.

Si tratta di un dramma familiare incentrato sulle vicende della famiglia Caruana, costretta a cambiare vita e identità in seguito allo scandalo finanziario che ha investito la banca di loro proprietà.

La prima puntata si apre con la presentazione della famiglia Caruana e dei coniugi Claudio e Silvia, interpretati rispettivamente da Claudio Gioè e Anna Valle. Claudio e Silvia vivono una vita molto agiata, sono sposati da oltre vent’anni e hanno due figli adolscenti, Ilaria e Alessio. La loro armonia familiare viene però incrinata da uno scandalo finanziario che colpisce la banca per cui Claudio lavora e di cui viene ritenuto responsabile.

Inoltre, Claudio è anche l’unico sospettato dell’omicidio di Riccardo, suo collega e amico. Claudio cerca in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza, ma nonostante questo tutti i sospetti continuano a ricadere su di lui. Per questo motivo, su consiglio dell’ex responsabile della sicurezza Cosimo Casiraghi, la famiglia è costretta a trasferirsi ad Ortisei in Trentino Alto Adige cambiando identità e fingendo di essere morti. Solo in questo modo, infatti, Claudio potrà cercre di scoprire la verità e mostrare la sua innocenza ed estraneità ai fatti di cui viene accusato.

La storia si preannuncia ricca di colpi di scena e di suspence e anche la stessa Anna Valle ha espresso grande soddisfazione per la fiction realizzata: la protagonista, infatti, ha spiegato che si tratta di una storia avvicente, moderna e vera, dalla quale il pubblico il pubblico rimarrà sicuramente colpito. Inoltre l’attrice ha rivelato che anche la sintonia sul set è stata forte con tutti i suoi colleghi e soprattutto con Claudio Gioè, suo coprotagonista.