"Vite in fuga", Anna valle torna su Rai 1 con un thriller familiare

Anna Valle torna sugli schermi di Rai 1 con un nuovo thriller dedicato a tutta la famiglia. I protagonisti sono Claudio Caruana (Claudio Gioè) che è un dirigente di banca, del Banco San Mauro di Roma. Claudio è sposato da venti anni con Silvia (interpretata da Anna Valle). La coppia è genitore di due figli adolescenti che si chiamano Alessio ed Ilaria.

La trama narra di un indagine giudiziaria a cui è sottoposto Claudio. L’uomo è da tempo accusato per uno scandalo finanziario presso la banca in cui lavora, tale scandalo finanziario ha provocato il suicidio di alcuni clienti, alcuni rumors affermano che la fiction ha preso spunto dal crack della Banca Monte Etruria.

Uno dei colleghi di Claudio, Riccardo, viene trovato morto. Le indagini dimostrano che è un omicidio e molti indizi portano a credere che il colpevole sia Claudio. La famiglia Caruano riceve molte minaccie sopprattutto Claudio. L’uomo per sottrarsi alle intimidazioni e per scoprire chi ha ucciso il suo collega Riccardo e riabilitare il suo nome accetta l’aiuto di Cosimo Casiraghi. Casiraghi è un ex-responsabile della sicurezza delle grandi aziende ed offre alla famiglia Caruana delle finte identità. In questo modo la famiglia potrebbe permettersi un futuro nuovo di zecca lontano da dove vivono ora. La famiglia si troverebbe a vivere tra i monti dell’Alto Adige sotto mentite spoglie.

Claudio e la sua famiglia si trovano per la prima volta a vivere davvero insieme, lontano dalle ricchezze e dalle distrazioni che li circondavano a Roma, dovranno partire completamente da zero. Durante la loro nuova vita emergeranno i sentimenti fino ad ora inespressi, tutte le incomprensioni, i conflitti e le incompatibilità. Durante la loro nuova vita da famiglia scoppieranno delle gioie e delle nuove occasioni per volersi bene e cominciare finalmente a conoscersi davvero.

Contemporaneamente, a Roma, una poliziotta scomoda dalla vita alquanto disastrosa è sulle loro tracce. La poliziotta è l’unica ad essere convinta che Claudio abbia inscenato la sua morte per poter fuggire alle sue colpe. Altri personaggi famosi fanno parte di questo thriller familiare e sono Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Federica De Cola, Tobia De Angelis e Tecla Insolia, ci sarà la partecipazione di Barbora Bobulova. Questa serie è composta da 6 puntate trasmesse su Rai 1 in prima serata e prodotte da Rai Fiction e da paypermoon Italia.