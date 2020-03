Vis a Vis El Oasis: trama, cast e data di debutto per lo spinoff della serie originale

Dopo il grande successo ottenuto da Vis a Vis l’ideatore della serie Ivan Escobar ha deciso di dare vita ad uno spinoff della tanto amata serie tv spagnola intitolato Vis a Vis El Oasis. Questo spinoff sarà quindi una sorta di continuo di Vis a Vis dove però le uniche protagoniste che ritroveremo saranno Maca e Zulema: non a caso sono le due attrici che più hanno ottenuto successo dopo aver vestito i panni delle carcerate di Cruz del Sur.

Stando alle prime anticipazioni la trama di questa nuova serie tv riguarda le attività del duo Maca-Zulema: “La Marea Gialla”, questo il nome della loro banda criminale che mette a segno continue rapine come già visto anche nella fase finale dell’ultima puntata della quarta stagione di Vis a Vis, cercherà di concludere con un colpo grosso prima di separarsi definitivamente.

A dar supporto alle due protagoniste ci saranno anche altri volti noti di Vis a Vis come quello di Goya: lo scopo finale della banda sarà quello di mettere a segno un furto di una tiara di diamanti ai danni della figlia di uno dei più importanti narcotrafficanti del Messico che sarà interpretato da David Ostrosky volto noto de “La Casa de las flores”. Ma non è finita qui in quanto il giorno della rapina sarà il giorno del matrimonio della figlia.

Per non creare troppo un distacco dalla serie tv precedendo i produttori hanno deciso di includere anche altri pezzi fondamentali: ecco quindi che ci sarà il ritorno di Sandoval, direttore del carcere, e di Romàn, fratello di Maca. Per ultimo, ma non per importanza, ci sarà anche l’intervento di Saray, zingara dalla storia complicata che ha conquistato il cuore di molti appassionati di Vis a Vis.

El Oasis andrà in scena dal 20 aprile su Fox Espana e molto probabilmente poco dopo approderà in Italia tramite il canale streaming Netflix. Intanto sul web circola da qualche settimana il teaser trailer della serie tv che ha già suscitato l’interesse di tutti.