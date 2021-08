"Viola come il mare", Can Yaman protagonista della nuova soap di Canale 5

Can Yaman, l’attore turco che ha conquistato la sua notorietà in Italia per “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno”, è impegnato in numerosi progetti televisivi. Al momento però le riprese del suo “Sandokan” stanno andando a rilento e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, bisogna attendere il 2022 per vedere in scena la Tigre della Malesia.

Proprio su Sandokan però nelle ultime settimane stanno nascendo alcuni piccoli problemi. Kabir Bedi, protagonista storico della serie, ha ammesso che nonostante Can Yaman sia molto bravo come attore, il pubblico decide se è degno o meno di questo nuovo ruolo. Per il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, ci sarebbero delle tensioni tra l’attore turco e Luca Argentero e pare che i due, sia sul set che nella vita di tutti i giorni, non riescono ad andare d’accordo.

Le nuove indiscrezioni sul futuro di Can Yaman

Come riportato in anteprima dal sito di Davide Maggio, il futuro televisivo di Can Yaman non si dovrebbe fermare solamente nel ruolo di “Sandokan”. Infatti, come già annunciato durante lo scorso maggio dall’amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei, Mediaset sta lavorando a una nuova soap opera intitolata “Viola come il mare” basato sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini.

Davide Maggio, nella giornata di ieri, ha voluto parlare dei protagonisti della serie: “Non c’è solo Sandokan nel futuro televisivo italiano di Can Yaman. Il celebre attore turco sarà infatti il protagonista maschile di Viola Come Il Mare, novità seriale di Canale 5. Un nuovo impegno lavorativo che vedrà l’uomo recitare al fianco di Francesca Chillemi. Le riprese della serie si svolgeranno, tra Roma e Palermo, a partire da fine settembre”.

Per il momento non si conosce la data di partenza e neanche la trama del romanzo in versione televisiva, ma molto probabilmente la soap opera dovrebbe andare in onda verso la fine del 2021 o al massimo nei primi mesi del 2022.