Vieni da me, Vittoria Belvedere confessa: "Ho dormito con Kim Rossi Stuart"

Nella puntata di martedì 17 dicembre nella trasmissione “Vieni da me”, condotta da Caterina Balivo, l’ospite è l’attrice Vittoria Belvedere che si confessa alla conduttrice raccontando anche alcuni retroscena e aspetti inediti del suo vissuto, come il viaggio con Kim Rossi Stuart e alcune attenzioni che ha ricevuto, ma che non ha particolarmente gradito.

Durante la chiacchierata, ritorna alla mente dell’attrice la cena al ristorante con un regista di cui non fa il nome raccontando che iniziò a provarci con lei saltandole addosso. A causa di questo inconveniente, l’attrice decise di non presentarsi al provino del giorno dopo e il suo ruolo sfumò. Anni dopo s’incontrarono nuovamente, ma nessuno ha mai più parlato di quell’esperienza e il loro rapporto è continuato in maniera del tutto professionale.

Sebbene racconti di non aver mai provato attrazione per i colleghi uomini, racconta di una fascinazione nei confronti di Kim Rossi Stuart e di un viaggio che i due fecero in un momento alquanto particolare della loro vita. Kim Rossi Stuart aveva da poco perso il padre, mentre la Belvedere si era lasciata con il suo ex. Un viaggio di due amici che è stato una sorta di catarsi per entrambi.

La Balivo, non soddisfatta del resoconto, domanda se i due abbiano condiviso lo stesso letto e la Belvedere racconta un particolare che accende l’interesse della stessa conduttrice e sicuramente del pubblico a casa: “In un albergo, c’era una prenotazione sbagliata e dormimmo nello stesso letto, ma io da una parte e lui dall’altra. Se tornassi indietro, probabilmente un pensierino lo farei“.

Infine, la chiacchierata verte su qualcosa di più serio e preoccupante per l’attrice, ovvero i problemi di salute alla tiroide che ebbe quando scoprì di essere incinta della figlia Emma. Racconta che era sul set quando le scoppiò la tiroide. In seguito, ha subìto una operazione, si è sottoposta a cicli di radioterapia, ma oggi sta molto bene, anche perché ha avuto in dono la figlia Emma che, insieme a Niccolò e Lorenzo, completa il suo quadro familiare.