Vieni da Me, Valeria Marini parla del flirt con Jovanotti e rivela: "Bacia come canta, quindi bene!"

Valeria Marini, che abbiamo potuto ammirare in tutta la sua bellezza nella prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura, è stata ospite nella puntata del 1 gennaio 2019 di Vieni da Me. Caterina Balivo infatti ha avuto l’onore di intervistare la showgirl sulla sua vita privata con l’ormai famoso gioco della cassettiera.

Ecco dunque che emozionatissima, Valeriona nazionale ha parlato della sua infanzia e del suo caro papà scomparso ormai da qualche anno e del rapporto e l’affetto con la madre con la quale è molto legata ancora oggi. Non sono di certo mancate anche alcune domande personali sul suo rapporto ormai finito con il regista e produttore Vittorio Cecchi Gori – al quale la showgirl sembra volere ancora molto bene – ma soprattutto del suo flirt con Jovanotti.

Dopo essersi sbilanciata ai microfoni di Mara Venier e Maurizio Costanzo, la Marini ha finalmente aperto il suo cuore nel parterre di Vieni da Me rivelando che lei e Jovanotti – all’epoca semplicemente Lorenzo – hanno avuto una storia. Sembra infatti che i due si siano conosciuti in Sardegna quando lui faceva il Dj mentre lei serviva ai tavoli in una discoteca.

Entrambi non erano ancora personaggi famosi e dunque si parla di due ragazzi che, dopo aver trascorso una bellissima estate insieme, si sono ritrovati in alcune serate romantiche. E’ la stessa Valeria infatti a svelare che è stato proprio Jovanotti ad insegnarle come guardare le stelle e il loro primo bacio è avvenuto di sera, sulla spiaggia.

“Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo famosi. In Sardegna lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi. Primo bacio? In riva al mare. La notte di San Lorenzo mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio” ha infatti rivelato la Marini che oltretutto ha voluto deliziare i tantissimi telespettatori con una chicca inaspettata “bacia come canta, quindi bene…”.