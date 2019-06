Vieni da me, Sara Di Vaira: "L’intervento di Lasse Matberg è andato bene"

Nel programma di Caterina Balivo “Vieni da me”, che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai1 oggi è stata commentata la finale di Ballando con le stelle andata in onda venerdì scorso. In studio per commentare il programma di Milly Carlucci erano presenti vari ospiti tra cui Pippo Pelo, Marzia Roncacci e la vincitrice Sara Di Vaira, Lasse Matberg invece non era presente perché questa mattina è stato operato al tendine.

Durante la finale di Ballando infatti l’ufficiale norvegese ha subito un infortunio al braccio, nonostante tutto però ha continuato a ballare ed alla fine la coppia Di Vaira- Matberg è riuscita a battere la coppia Bassi-Tripoli ed a vincere la quattordicesima edizione di Ballando con le stelle.

Sara Di Vaira nel programma di Caterina Balivo ha chiarito le condizioni di salute di Lasse Matberg dichiarando che è stato operato questa mattina, che lei lo ha visto uscire dolorante dalla sala operatoria ma che le sue condizioni sono buone ed i medici sono riusciti a riattaccargli il tendine, la ballerina ha anche aggiunto che si è trattato di un intervento urgente perché con il passare del tempo il tendine si poteva ritirare peggiorando la situazione.

Caterina Balivo, con riguardo alla finale di Ballando, ha chiesto perché abbiano scelto di sfidare Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, scelta definita rischiosa e coraggiosa poiché erano una delle coppie più forti. La Di Vaira ha risposto premettendo che per loro era una vittoria già essere in finale e che hanno voluto giocarsela, così non hanno scelto Milena Vukotic e Simone Di Pasquale perché sarebbe stato senza senso per un “omone” sfidare un donna elegante come Milena, tra Osvaldo e Bassi hanno scelto il primo perché Alessandra è stata per quattro anni coinquilina della Di Vaira e con lei avrebbe voluto disputare la finale, così come poi è stato.

Infine la signora Rossella aveva chiesto nei giorni scorsi ai vari concorrenti di Ballando per chi tifassero, Nunzia De Girolamo aveva dichiarato che avrebbe preferito vincesse Milena Vukotic, ma che avrebbe vinto Lasse “Perché la vita è ingiusta“ a queste parole la Di Vaira ha tagliato corto dicendo: “Ognuno la pensa come vuole”.