Vieni da me, Roberto D’Agostino attacca Pamela Prati: "Voleva abbindolare le varie trasmissioni"

Negli ultimi mesi ha fatto parlare molto il presunto matrimonio di Pamela Prati con l’imprenditore albanese Mark Caltagirone. L’ex primadonna del “Bagaglino” per annunciare le sue nozze si è presentata nei vari salotti televisivi, tra cui “Live – Non è la D’Urso“, cedendo i diritti del suo giorno a “Verissimo“.

Ma come ben sappiamo le cose non sono andate nel verso giusto, poiché con il tempo si viene a scoprire che Mark Caltagirone è un personaggio inventato. Uno dei primi a scoprire la verità è Roberto D’Agostino, che sul suo sito “Dagospia” ha svelato più volte i dettagli della truffa messa in campo da Pamela Prati.

Le parole di Roberto D’Agostino

Nell’ultima puntata di “Vieni da me”, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balino, Roberto D’Agostino ritorna, dopo le varie discussioni fatte a “Live non è la D’Urso” e “Non è l’Arena”, in merito alla vicenda di Pamela Prati.

Roberto D’Agostino non ci va leggero neanche in questa circostanza. Infatti il giornalista dichiara che la Prati sarebbe stata protagonista della storia con Mark Caltagirone solamente per ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo: “Quando lei va ospite per la prima volta in tv a raccontare quella storia mi hanno chiamato dicendomi che era una bugia. Prima di internet, ogni 10 anni, Pamela Prati ha annunciato un marito. Con internet, certi giochini vengono subito sgamati e quando ho parlato con qualcuno mi ha raccontato tutta la faccenda. Non era solo la voglia di avere un po’ di pubblicità ma era una semplice truffa per abbindolare le varie trasmissioni”.

Nell’ultimo periodo Pamela Prati ha svelato di essere stata raggirata dalle sue due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Roberto D’Agostino però non crede a queste parole: “Può dire quello che vuole ma con le altre due erano d’accordo”. La verità su questa vicenda non è mai venuta a galla e, molto probabilmente, i particolari resteranno sempre un mistero.