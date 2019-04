Vieni da me, Rita Dalla Chiesa parla di Fabrizio Frizzi: "La gente ci voleva bene e voleva vederci insieme"

Rita Dalla Chiesa, celebre giornalista televisiva e opinionista nel programma del sabato pomeriggio di Rai 1 “Italia Si”, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista nel salotto di Caterina Balivo a “Vieni da me”, dove ha parlato anche del compianto ex marito Fabrizio Frizzi.

Sono tanti i fatti e gli avvenimenti che hanno segnato e contraddistinto la vita dell’amata ex conduttrice di “Forum” – oggi condotto da Barbara Palombelli, moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli nonché mamma di Serena Rutelli, neo concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16” -, e proprio alcune di queste pietre miliari sono state oggetto dell’intervista della Balivo.

Rita Dalla Chiesa e le parole su Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa ha cercato di racchiudere parte degli avvenimenti più significativi della sua vita nel libro “Mi salvo da sola”, dove la giornalista con grande generosità ha condiviso dei racconti ancora inediti della sua esistenza, che altro non è se non un romanzo complesso. Il Il ricordo del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è quasi doveroso, anche in considerazione del suo grande impegno nella lotta al terrorismo prima e alla mafia poi, pagando un prezzo altissimo, cioè quello della vita.

Il padre di Rita, infatti, moriva per mano mafiosa durante un agguato a Palermo nel 1982. L’intervista è poi proseguita con la visione di un Rvm di una passata intervista della giornalista e del fratello Nando a “Festa italiana”, dove con le loro parole e racconti commossero in molti, anche la stessa conduttrice di “Vieni da me”, che nel ricordare quel momento ha ceduto alla commozione.

La vita di Rita Dalla Chiesa è stata arricchita anche dall’amore e dal matrimonio con il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi – morto prematuramente il 26 marzo dello scorso anno – da cui aveva divorziato, ma con cui era rimasta in ottimi rapporti. Secondo Rita è stato il suo papà a mandare da lassù Fabrizio nella sua vita.

“Quando è arrivato questo ragazzo che rideva, che scherzava, giovane… m’ha creato anche non pochi problemi” – ha dichiarato Rita, per poi continuare dicendo – “Secondo me gli sarebbe molto piaciuto se lo avesse conosciuto“. La differenza di età di 10 anni che c’era tra Fabrizio e Rita provocò allora un grande clamore, anche se oggi le cose sarebbero state molto diverse.

Lei e Fabrizio erano molto amati dal pubblico tanto da essere stati inseriti nelle 10 coppie più amate: “La gente ci voleva bene e voleva vederci insieme“. A chi la critica per parlare fin troppo spesso dell’ex marito, la Dalla Chiesa risponde: “Quando qualcosa o qualcuno fa parte della tua vita per 35 anni, prima in un modo e poi nell’altro, non è che tu ti dimentichi!“, afferma con tono quasi alterato.