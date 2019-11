Vieni da me, Povia spiazza con il suo racconto: "Ubriaco in moto con un amico, che morì"

Il popolare cantante Giuseppe Povia – conosciuto ai più solo con il nome d’arte di Povia – è stato ospite dell’ultima puntata del ralk show di Rai 1 “Vieni da me“, dove ha parlato di un fatto molto doloroso della sua vita, che ha segnato tragicamente la vita di una persona a lui molto cara, cioè il suo migliore amico.

Povia si è messo a nudo nel salotto di Caterina Balivo, dove ha raccontato dell’incidente avuto nel 1992, quando a causa di una eccessiva leggerezza fu coinvolto in un incidente in motocicletta; un ricordo ancora molto doloroso e presente nelle pieghe della sua anima, ma anche nel ricordo di un amico che non c’è più.

Povia sorprende con il suo drammatico racconto

Cosa lo ha portato a quel tragico momento? Povia con assoluta ed apprezzabile umiltà e sincerità ammette pubblicamente i suoi errori, in tal senso le sue parole: “L’errore più grande è stato avvicinarmi alle sigarette e poi fare tanto uso di alcol e di tante altre cose” – poi il cantante ha aggiunto – “Non voglio dare la colpa agli altri, però, i media e alcuni modelli spingono le nuove generazioni verso l’alcol e le sostanze stupefacenti“.

Nell’incidente avuto nel 1992, Povia era in compagnia di un suo amico, purtroppo però i due si misero alla guida dopo aver bevuto troppo. Solo dopo essersi scontrato contro il dolore per la morte dell’amico, Povia ha preso coscienza dei suoi errori, quindi ha dato una svolta alla sua vita. Il cantante ha poi raccontato di aver iniziato a lavorare molto presto, ad appena 14 anni.

La famiglia è la sua grande forza. Il desiderio d’indipendenza ha portato Povia a lasciare casa dei genitori ad appena 20 anni, ma i suoi genitori sono sempre nei suoi pensieri, tanto che ha voluto dedicare loro la vittoria del Festival di Sanremo, occasione in cui ha invitato anche il padre a dare pubblicamente un bacio all’adorata mamma.