"Vieni da me", possibile cancellazione del programma da settembre

La famosa conduttrice campana Caterina Balivo da molte stagioni televisive conduce il famoso programma “Vieni da me“, con ottimi risultati. La padrona di casa del programma però per ovvi motivi, dovuti al Coronavirus, ha dovuto abbandonare le redini del programma, dato il lock down generale che investito tutto il mondo della televisione e non solo.

Ora la Balivo si ritrova a condurre di nuovo il format, vista la riapertura graduale, ma sembra che siano da poco nati alcuni dubbi circa il rinnovo del contratto della presentatrice, ed anche sul rinnovo del programma stesso. Il perché è presto detto: Pare che infatti secondo il portale il portale Chetvfa, in questi giorni vi è molto fermento per quanto riguarda la conferma dei programmi televisivi per la prossima stagione, e sembra proprio che il programma della Balivo non sia giunta ancora la conferma di ritorno a settembre.

Ovviamente c’è ancora tempo per la comunicazione di conferma, dato anche il forte rallentamento, indice di una forte confusione creata dal Coronavirus, che ha determina l’accavallamento di numerosi programmi. Un ulteriore dubbio inoltre è divampato in queste ore: La Balivo sarà di nuovo confermata nelle vesti di conduttrice?

Il dubbio nasce dal fatto che il programma in realtà non si fermerà a maggio ma andrà avanti fino al 26 di giugno, ma a questo allungamento Caterina ha detto no. Questa scelta pare sia stata dettata da motivi puramente personali, ed in effetti bisogna pur contare che la Balivo ha dei figli ed un marito a cui badare, ora come non mai.

Nonostante ciò, molto probabilmente la produzione potrebbe pensare di sostituire la presentatrice per la nuova stagione televisiva. L’obiettivo di Caterina è quello di dedicare più tempo alla sua famiglia e meno al lavoro, tanto che riporta, in una recente intervista concessa al settimanale Oggi, il tempo profuso a lavoro ed in famiglia, in termini di percentuali: “È lavoro al 60 per cento e famiglia al 40. Il mio obiettivo è invertire le percentuali“.

In ultimo sembra però che la Balivo abbia ancora una carta da giocare, infatti si vocifera di un ipotetico progetto per la donna, un programma a conduzione serale. Non resta dunque che attendere la fine di questa stagione televisiva e l’inizio della prossima, per vedere quali novità porterà.