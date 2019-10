Vieni Da Me, Pilar Fogliati e l’amicizia con Daniele Liotti

L’attrice Pilar Fogliati è stata protagonista di un’intervista nella trasmissione “Vieni Da Me”, condotta dalla presentatrice Caterina Balivo. L’interprete che, nella serie televisiva “Un Passo Dal Cielo”, veste i panni di Emma Giorgi ha avuto modo di porre l’accento sulla propria carriera lavorativa.

La Fogliati ha avuto modo di lavorare con attori e attrici di un certo rilievo, tra i quali spiccano i nomi di Sabrina Ferilli e Raoul Bova. Inoltre ha lavorato con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, in quanto ha preso parte alla fiction “Non Dirlo Al Mio Capo”. Ma Pilar Fogliati non è solamente questo e l’attrice ha posto l’accento sul successo ottenuto sui social come web star, grazie al video pubblicato sulla sua pagina di Instagram e nel quale ha imitato i variegati dialetti romani.

Le parole di Pilar Fogliati

Questo filmato ha raggiunto i 4 milioni di visualizzazioni e per questo motivo la presentatrice Caterina Balivo ha voluto mostrare il video al pubblico che ha regalato tante risate. Nel corso della chiacchierata con la Balivo, c’è stato il momento nel quale Pilar Fogliati ha dovuto scegliere tra due attori molto importanti.

In molti casi ha preferito Carlo Verdone, dal quale ha ricevuto i complimenti per il video pubblicato su Instagram e il suo sogno sarebbe quello di lavorare con il regista romano. L’attrice ha fatto una rivelazione in quanto ha detto che da bambina le piaceva Claudio Amendola, da lei considerato come “L’uomo più bello del mondo”.

Ha parlato della sua famiglia, spiegando di avere delle origini argentine derivanti dalla famiglia del padre. La Fogliati si è concentrata sul rapporto con il collega Daniele Liotti, con il quale sta ottenendo un grande successo in Un Passo Dal Cielo. Queste sono le parole dell’attrice nata ad Alessandria che ha affermato: “Siamo colleghi e amici, viva il set”. Infine Pilar Fogliati ha parlato della storia con Claudio Gioè, durata per cinque anni: “Non ho mai sentito la differenza d’età, stavamo bene“.