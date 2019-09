"Vieni da me": Nina Soldano si commuove ricordando il padre

Nina Soldano, volto noto della longeva soap opera di Rai Tre “Un Posto Al Sole” è stata protagonista di un’intervista al programma “Vieni Da Me” condotto da Caterina Balivo, nella puntata di martedì 17 settembre. L’attrice ha ricordato il suo percorso lavorativo sottolineando quanto sia stato importante l’incontro nel 1983 con Pippo Baudo, fino ad arrivare a un programma di rilievo per lei come “Fantastico 6”, con Renzo Arbore e Nino Frassica.

Successivamente ha sottolineato di aver preso parte a molte fiction di successo, prima che arrivasse Un Posto Al Sole. L’attrice ha avuto modo di porre l’accento sulla famiglia e ha avuto un momento di commozione nel momento in cui ha ricordato il padre spiegando: “E’ da poco che l’ho perso”. Si è trattato di un duro colpo per la Soldano che ha potuto godere del supporto del marito Teo che le è sempre stato vicino.

Nina Soldano ha ricordato che il 2011 ha rappresentato un anno complicato nella sua vita in quanto i genitori hanno cominciato ad ammalarsi e ha dovuto gestire questa sofferenza. Ha fatto notare che, all’inizio della sua carriera, i genitori era contrari alla sua carriera di attrice, in quanto la madre era un insegnante e voleva che lei studiasse.

Nina Soldano ha sottolineato di aver fatto tribolare i genitori, ma poi c’è stata la riappacificazione. Inoltre nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, sono arrivati i video messaggi di alcuni compagni della soap opera, tra i quali spiccano i nomi di Riccardo Polizzy Carbonelli e Valentina Pace.

C’è stato un momento nel quale la Soldano ha parlato della storia d’amore con il marito Teo, conosciuto nel 2010. La coppia si è sposata a New York ed è stata un’emozione unica per la Soldano che, in più di un’occasione, ha sottolineato l’importanza del consorte nella sua vita.