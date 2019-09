Vieni da me, Monica Setta incantata da Romina Power: "Sei una visione". Loredana Lecciso rompe l’amicizia

Monica Setta, celebre giornalista e conduttrice televisiva, è stata ospite dell’ultima puntata di “Vieni da me“, dove ha raccontato dei particolari inediti su Romina Power e Loredana Lecciso, che non sembra aver gradito il recente endorsement fatto dalla giornalista all’ex moglie del cantante Al Bano Carrisi.

E’ tempo di confessioni a “Vieni da me”, infatti la neo condutture di “Unomattina in famiglia” – al fianco di Tiberio Timperi – Monica Setta ha rivelato di aver rotto il rapporto di amicizia con la giornalista pugliese ed ex compagna del Leone di Cellino San Marco, Loredana Lecciso, con cui aveva lavorato a Radionorba.

Monica Setta, folgorata da Romina Power, fa infuriare Loredana Lecciso

Come confermato dalla stessa giornalista, l’amicizia tra lei e la Lecciso si era allargata ben presto anche ai reciproci figli, rinsaldando quindi ancor più i rapporti tra le due parti. Ma cosa ha potuto incrinare un rapporto tanto bello e saldo che è durato per tanto tempo? Inaspettatamente è la stessa conduttrice a volerlo svelare a Caterina Balivo e ai numerosi telespettatori.

Monica Setta è sempre stata una Lecciso addicted, schierandosi sempre a favore della leccese nei talk in cui si parlava della sua storia d’amore con Carrisi e della rivalità con la prima moglie di quest’ultimo, Romina Power. Un incontro casuale ha però fatto cambiare idea alla giornalista, in tal senso le sue parole: “Sono sempre stata una Lecciso addicted. Fino a quando non ho incontrato per caso Romina in un albergo e ne sono rimasta molto colpita”.

Monica aggiunge di essere rimasta incantata dalla figlia di Tyrone Power, ma ciò che l’ha colpita sono stati i modi con cui trattava il personale dell’albergo. Ecco perché dopo il loro incontro la Setta ha voluto lasciare un commento sul profilo Instagram della Power: “Sei stata una visione“; parole che neanche a dirlo avranno fatto infuriare la Lecciso.

Monica ha sottolineato il fatto che Loredana, dopo quel post, non si è più fatta sentire. La Setta, dal canto suo, ammette di aver vigliaccamente preferito il silenzio al confronto, ma ora dal salotto della Balivo arrivano le pubbliche scuse all’amica a cui dice: “Ti chiedo scusa“.Cosa penserà di tutto questo Loredana Lecciso?