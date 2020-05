"Vieni da me", Maurizio Costanzo rivela che madre sia Maria De Filippi

Maurizio Costanzo è stato l’ospite d’onore di Caterina Balivo a “Vieni da me“. Il conduttore e giornalista, ha toccato diverse tematiche che lo riguardano personalmente, tra cui è tornato a parlare di sua moglie, Maria De Filippi. I due colossi della televisione italiana stanno insieme da 25 anni, difatti il prossimo agosto festeggeranno il grande traguardo delle nozze d’argento.

Queen Mary è la terza moglie di Costanzo e con lei, il giornalista sembra aver trovato la strada giusta verso la felicità. Difatti Maurizio, ogni volta che parla della De Filippi lo fa con amore, stima, utilizzando sempre parole dolci e anche dalla Balivo non si è di certo risparmiato. A causa della difficoltà ancora persistente del Coronavirus, Maurizio è potuto essere presente in trasmissione, grazie ad un collegamento via “Skype“.

Il giornalista ha raccontato: “Maria è un bellissimo incontro della mia vita. A fine agosto festeggiamo 25 anni di matrimonio“. Costanzo ha proseguito, rivelando come non vede l’ora di rinnovare il suo amore, i suoi sentimenti e la sua stima, nei riguardi di sua moglie. L’argomento è poi virato sulla De Filippi mamma e anche lì, le dolci parole di Costanzo si sono sprecate.

Il conduttore ha ammesso che sua moglie è una brava mamma: “Lei è un’ottima madre“. Maria e Maurizio hanno un figlio, Gabriele. Gabriele è stato adottato quando aveva 10 anni, nel 2002 venne preso in affidamento dalla coppia e nel 2004 venne definitivamente adottato. Oggi Gabriele è grande e lavora per la “Fascino“, società di produzione televisiva, di proprietà di Maria De Filippi.

Insomma Gabriele lavora dietro le quinte dei programmi di sua mamma Maria e tra i due vi è un rapporto speciale, che nessuno ha mai nascosto. In una recente intervista, la De Filippi ha ammesso che le piacerebbe diventare presto nonna. Maurizio Costanzo, ha finalmente trovato la giusta dimensione grazie a Maria De Filippi e Gabriele.