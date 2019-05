Vieni da me, Massimo Lopez giudizi troppo cattivi a Ballando con le Stelle. Zazzaroni: "E’ spettacolo"

A “Vieni da Me” il programma di Caterina Balivo che va in onda alle 14:00 su Rai1 tra i tanti argomenti trattati il lunedì vi è anche il “Processo a Ballando con le Stelle” spazio dove si commenta, con ospiti in studio, la puntata del sabato precedente del programma di Milly Carlucci.

Oggi in studio a commentare erano presenti tra gli altri la coppia appena eliminata dal programma, quella formata da Enrico Lo Verso e Samanta Togni, il giudice Ivan Zazzaroni, il conduttore radiofonico Pippo Pelo ed anche Massimo Lopez e Matilde Brandi quest’ultima ha preso le difese di Lo Verso e si è espressa contro la giuria.

Dopo aver visto un video dove si criticava l’esibizione dell’attore, la showgirl ha dichiarato che, esclusa Carolyn Smith, tutti gli altri giudici non hanno le competenze per giudicare i concorrenti, e che, nello specifico, Enrico Lo Verso nell’ultima puntata ha ballato bene ed era troppo educato e corretto per rispondere a tono alla giuria. Anche Massimo Lopez, che ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle nel 2008, ha difeso dalle critiche Lo Verso e la Arcuri dichiarando che giudizi come “triste” e “senza personalità” sono eccesivi e troppo cattivi.

Ivan Zazzaroni ha risposto a queste accuse con ironia: “Menomale che non siamo tecnici altrimenti avremmo dato molti più zero” aggiungendo che è un programma televisivo e le critiche servono per fare spettacolo, sull’ eliminato Lo Verso invece ha dichiarato che proprio il fatto che Enrico fosse stato corretto, preciso ed abbia accettato sempre tutto lo ha fregato, perché probabilmente se avesse attaccato la giuria sarebbe risultato ai telespettatori più simpatico.

Enrico Lo Verso invece ha replicato che le critiche sul ballo sono lecite ed acettabili, mentre non accetta se si critica la sua persona o il suo lavoro, per la sua maestra Samanta Togni invece la giuria è stata troppo acida. Infine Manuela Arcuri, altra concorrente eliminata sabato scorso, in un video messaggio ha specificato che accetta le critiche nei suoi confronti perché non è una ballerina profesionista ma Luca Favilla, il suo maestro, non è giudicabile.