Vieni da me: Marisa Laurito smentisce che ci sia stato del tenero tra lei e Renzo Arbore

Marisa Laurito, ospite di Caterina Balivo e del suo programma Vieni da me, ha voluto far presente che tra lei e Renzo Arbore non c’è mai stato nessun flirt. Pur avendo collaborato negli anni ’80 durante la trasmissione cult Quelli della notte e più di recente in Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo, tra di loro c’è stata solo una profonda stima ed amicizia.

“Io e Renzo Arbore insieme? Un inciucio? Ma quando mai, siamo sempre stati solo amici. Tra noi solo 40 anni di amicizia” ha ribadito la 67enne attrice di origini partenopee. Sul punto ci tiene a precisare che dopo il matrimonio lampo con l’ex calciatore Franco Cordova, ha ritrovato l’amore tra le braccia di un altro uomo che lei definisce “bello, simpatico, figo e spiritoso. Non è geloso, ama la libertà quanto me”. In altre parole è lui l’uomo che soddisfa i canoni per essere considerato l’uomo della sua vita.

L’attrice ha poi avuto modo di raccontare di sua madre, la donna più straordinaria che abbia mai conosciuto e che le ha insegnato a sorridere e ad essere il personaggio spumeggiante che tutti noi conosciamo. Per sua sfortuna è scomparsa però troppo in fretta, lasciandole una ferita difficile da rimarginare. Ciononostante si fa forza sottolineando che le persone care non spariscono mai, ma rimangono sempre vive nel cuore di chi continua ad amarle.

E mentre riavvolge il nastro dei ricordi, non può certo dimenticarsi della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo e del Bagaglino. Questa avventura le spalancò le porte a programmi di primo piano della televisione di allora, dove ebbe modo di lavorare al fianco di star come Adriano Celentano, Raffaella Carrà e Pippo Baudo.

Di quegli anni ricorda non solo i vestiti bellissimi, ma anche quanto si divertisse. Per sua stessa ammissione non si arrabbiava mai, e anche oggi continua a non perdere le staffe. Il motivo che la rende sorridente e gioiosa è molto semplice, ed è lei stessa a volerne svelare il segreto, ricordando che arrabbiarsi “fa male alla salute”.