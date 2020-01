Vieni da me, Marina La Rosa ricorda la sua amicizia con Pietro Taricone e svela come ha saputo della sua morte

Pietro Taricone, nonostante non abbia vinto il “Grande Fratello“, resta uno dei concorrenti più conosciuti della storia del reality show. L’attore, che ha fatto parte della prima edizione della trasmissione, si è classificato solamente in terza posizione dietro alla vincitrice Cristina Plevani e Salvo Veneziano.

In quella edizione ha partecipato anche Marina La Rosa, conosciuta all’epoca come la “gatta morta”. La donna han stretto una bella amicizia nella casa con Pietro Taricone, durata poi negli anni. Nella recente intervista da Caterina Balivo a “Vieni da me” su Rai 1, Marina ricorda quel periodo, dichiarando anche come ha saputo della morte del suo amico.

Le parole di Marina La Rosa

Oltre ad alcune domande personali e sulla sua vita privata, Marina La Rosa ha voluto parlare della sua vecchia esperienza al “Grande Fratello” condotto all’epoca da Daria Bignardi. Tra una chiacchierata e l’altra si tocca anche l’argomento del mai dimenticato Pietro Taricone.

Come riporta il sito “BitchyF”, Marina La Rosa ricorda come è venuta al corrente della morte di Pietro Taricone, deceduto all’ospedale Santa Maria di Terni all’età di 35 anni: “L’ho saputo in maniera abbastanza brutta, proprio brutta. Stavo a casa, mi squilla il telefono ed era una giornalista. ‘Marina La Rosa?’, io dico ‘Sì’, ‘Senti mi dici una cosa a freddo su quello che è successo?’. Io non sapevo niente perché era successo qualche ora fa. Dico ‘Ma che è successo?’ e lei ‘Ah, ma non sai niente di Pietro?'”.

Successivamente Marina La Rosa ricorda la loro amicizia, dichiarando che è stato una persona meravigliosa. Ricorda di essere diventati ancora più amici una volta usciti dal reality show, realizzando uscite e divertendosi tantissimo. Infine, sottolinea che si trattava di una persona molto generosa, qualità percepita anche dal pubblico.