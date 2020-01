Vieni da me, Maria Grazia Cucinotta risponde a Nathalie Caldonazzo: "Per me rimane un’amica"

Maria Grazia Cucinotta è stata protagonista di un’intervista mercoledì 29 gennaio nella trasmissione pomeridiana in onda su Rai Uno, “Vieni da me”, dove ha avuto modo di ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera lavorativa. L’attrice, nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, ha posto l’accento sul rapporto con Nathalie Caldonazzo. Quest’ultima nei giorni, in un’intervista risalente al periodo estivo, ha definito Maria Grazia Cucinotta come “una non amica”.

L’attrice siciliana ha avuto modo di rispondere a questa domanda, con il tentativo di mettere le cose in chiaro attraverso queste parole: “Non so perchè ha rilasciato quelle dichiarazioni“. La Cucinotta ha continuato dicendo che ci sono delle cose che successo nella vita e non vengono chiarite.

La risposta dell’attrice siciliana alla dichiarazione dell’amica Nathalie Caldonazzo e il ringraziamento per il film “Il postino”

Allo stesso tempo Maria Grazia Cucinotta ha precisato che non cambia la sua stima nei confronti di Nathalie Caldonazzo, affermando: “Però io le voglio molto bene, per me è una donna straordinaria”. L’interprete ha sottolineato che sarà sempre riconoscente nei confronti della Caldonazzo che le ha dato la possibilità di conoscere un attore unico come Massimo Troisi, con il quale la Cucinotta è stata protagonista del film “Il postino”.

Queste sono le dichiarazioni al riguardo, nel momento in cui ha ricordato il successo della pellicola che l’ha resa internazionale: “Nathalie è stata quella che mi ha introdotto a Massimo Troisi e che mi ha fatto fare “Il postino”.

L’attrice ha fatto notare che non ha intenzione di fare delle polemiche rispetto a tale questione, dicendo che per lei la Caldonazzo è un’amica. Nonostante ciò, la Cucinotta ha ribadito che queste dichiarazioni l’hanno ferita, ricordando che l’amicizia non deve mai essere un gossip. Infine Maria Grazia Cucinotta ha concluso: “Le cose vanno chiarite faccia a faccia con la persona interessata”.