Vieni da me, Maria Giovanna Elmi: "L’Isola dei Famosi torna in Rai con Simona Ventura, voglio fare la naufraga!"

L’ex annunciatrice televisiva Maria Giovanna Elmi, durante una sua ospitata a Vieni da me su Rai Uno condotto da Caterina Balivo, si è lasciata andare a delle informazioni alquanto interessanti su L’isola dei Famosi.

A quanto pare, la Elmi che già aveva partecipato al programma come naufraga nel lontano 2005, durante la sua intervista a Vieni da me, ha confidato alla conduttrice il suo desiderio di rifare L’isola dei Famosi dichiarando: “Voglio fare un’altra Isola dei Famosi, la deve condurre lei adesso. Mi hanno detto di sì! Diciamo che se la dovesse condurre Simona… Adesso torna alla Rai credo, no? Ho saputo che torna e c’è Simona. E’ una fake news, vanno tanto di moda le fake news. Può darsi che qualcuno mi abbia raccontato qualcosa…”.

La Balivo, stupita da queste affermazioni e presa alla sprovvista dalla sua ospite, ha detto che forse la Elmi sa qualcosa in più sul destino del programma e che loro pur non sapendo nulla, lei magari lo ha prontamente anticipato.

Come in molti ricorderanno, le ultime due stagioni del reality show che fino ad oggi hanno fatto parte di Mediaset e sono state condotte da Alessia Marcuzzi su Canale 5, tuttavia, il programma ha perso molti ascolti viste le ultime vicessitudini che lo hanno coinvolto in gravi polemiche; l’edizione passata è stata marchiata dal “canna gate” che ha coinvolto Francesco Monte ma non solo, mentre quest’anno il pubblico si è indignato ancora maggiormente a causa del caso Riccardo Fogli e dei presunti tradimenti della moglie svelate in diretta tv dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

A questo punto c’è da chiedersi se il direttore di Rai Due Carlo Freccero, ha realmente intenzione di riportare alle origini il reality show affidandolo nuovamente alla storica conduttrice Simona Ventura che ad oggi lavora proprio in Rai.