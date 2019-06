Vieni da me, Luca Onestini parla dell’amore per Ivana Mrazova: i chiarimenti sulle nozze e sulla presunta gravidanza

La puntata di mercoledì 5 giugno 2019 del talk show di Rai 1 “Vieni da me” ha visto tra i protagonisti anche il popolare ex concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip” Luca Onestini, che è tornato a parlare nel salotto di Caterina Balivo del suo amore per Ivana Mrazova, conosciuta proprio nella casa di Cinecittà, così come della grande amicizia che lo lega a Raffello Tonon.

Come spesso accade a “Vieni da me”, gli ospiti del programma ricevono delle sorprese da parte di persone care, anche stavolta la conduttrice ha voluto omaggiare Onestini con un video messaggio di Ivana, la modella ceca che ha fatto perdere la testa all’ex tronista di “Uomini e Donne”, che ormai considera Soleil Sorgé un ricordo lontano e sbiadito.

L’amore per Ivana e l’amicizia con Tonon

La relazione tra Luca e Ivana procede a gonfie vele, tanto che i rumors più accreditati parlavano di nozze imminenti tra i due, che stando ad alcune indiscrezioni aspetterebbero anche un figlio. Onestini è tornato sull’argomento fugando ogni dubbio riguardo la presunta gravidanza di Ivana, e smentendo categoricamente.

Luca e Ivana sognano di sicuro una famiglia, ma questo è un progetto che si realizzerà più in là. Le parole del video messaggio di Ivana per Luca hanno intenerito i fan: “Amore, sono super orgogliosa di te e di quello che stai facendo. Sono una donna super fortunata. Non è facile trovare una persona con cui si sta così bene. Ridiamo dalla mattina alla sera, condividiamo ogni cosa“.

La modella ha poi proseguito riservando anche delle belle parole per Tonon: “A Raffa dico che sono contentissima che vi siete trovati. Ti voglio tantissimo bene. Fate i bravi visto che non ci sono“. Una sorpresa molto gradita da Onestini, che ha sottolineato il fatto che la sua compagna è più bella dentro di quanto non lo sia, con evidenza, fuori.

Luca spiazza tutti con le sue parole per Ivana: “è una donna di una bellezza prorompente, di un’allegria vera, che potrebbe avere tutto ma che ama la concretezza“. L’ex tronista recentemente si è reso protagonista di alcune aspre critiche contro il Grande Fratello 16, che vede tra i concorrenti anche il fratello Gianmarco.

Luca infatti ha sottolineato la differenza di trattamento che è stata fatta nei confronti dei vari concorrenti, infatti il fratello non ha ricevuto alcuna sopresa in tutti questi mesi di permanenza all’interno della casa di Cinecittà, se non quella di lunedì 3 giugno, quando per la prima volta ha potuto rincontrare il padre.