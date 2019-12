Vieni da me, Luca Onestini e le parole d’amore per Ivana Mrazova. Poi svela: "Al GFVip gli autori si sono arrabbiati"

Nella puntata di “Vieni da me“, andata in onda venerdì 13 dicembre, Caterina Balivo è stata testimone di un dolce momento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due ragazzi si sono conosciuti due anni fa tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip: da allora sono diventati inseparabili e la loro storia d’amore va a gonfie vele.

Tempo fa, Ivana era tornata in Repubblica Ceca e molti avevano sospettato che fosse un campanello d’allarme di una crisi che avrebbe messo la parola fine al loro amore. Oggi Luca ha dimostrato a tutti quanti che quei sospetti erano del tutto infondati e che le cose tra loro stanno procedendo nel migliore dei modi.

Vieni da me, Luca Onestini e la sorpresa a Ivana Mrazova

La Mazrova, arrivata nello studio della trasmissione di Rai 1, era convinta di essere sola e che il suo compagno fosse andato a Napoli per lavoro. Invece la realtà era un’altra, infatti Onestini era lì a pochi passi da lei: “Tra un mese saranno due anni che stiamo insieme. E’ la storia più lunga che ho avuto. Sono stati due anni bellissimi”, ha rivelato con gli occhi a cuoricini lo speaker radiofonico, in attesa di poter fare una sorpresa alla sua amata.

Racconta anche che fino a quel momento non ci sono mai stati problemi fra loro, anche se è consapevole che in una storia lunga potrebbero arrivare da un momento all’altro. Poi ricorda un curioso particolare risalente ai tempi della loro partecipazione al “Grande Fratello Vip“: “Ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a convivere con gli altri. Ci siamo aspettati e ci siamo messi insieme dopo il reality al punto che gli autori si sono un po’ arrabbiati perché hanno detto che se ci fossimo messi insieme avremmo aiutato un po’ di più ma noi abbiamo seguito il cuore”.

Al momento, comunque, Onestini non si sente ancora pronto per il grande passo e quindi niente matrimonio: “Siamo troppo giovani per quello. Prima mi voglio laureare, mi mancano ancora due anni di università” afferma convinto il 27enne che viene incalzato dalla sua sorridente fidanzata con un: “Allora da domani riprendi a studiare”. Ma nonostante non le abbia consegnato l’anello ufficiale – ma un bellissimo mazzo di rose rosse che hanno commosso tanto la bella modella ceca – Onestini si è fatto perdonare con parole bellissime: “Lei è la donna della mia vita“.