Vieni da Me, Lory del Santo racconta il suo difficile passato: "Sono stata arrestata"

Lory Del Santo è tornata davanti alle telecamere, nella trasmissione condotta da Caterina Balivo “Vieni da Me”, e ha deciso di raccontare avvenimenti del suo passato non ancora rivelati. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, che le è servita per cercare di superare il trauma per la morte del suo Loren, ritroviamo una Del Santo rinnovata sia nel look che nel modo di interfacciarsi con il suo pubblico.

Pronta per vivere una ritrovata energia con la voglia di andare avanti, decide di raccontare un episodio che fino a questo momento non aveva mai rivelato. All’età di 19 anni è stata arrestata a Roma in seguito a una testimonianza rilasciata da una donna che l’accusava di svariati crimini: “Dicevano che c’era una testimone che era segreta al momento e diceva che io avessi commesso non so quali drammi. […] Ho dovuto aspettare solo l’incontro. […] Ci sono rimasta neanche dieci giorni. Neanche sapevo che bisognava avere un avvocato. Quando finalmente è stato fissato l’incontro con questa donna che doveva essere la mia accusatrice non mi ha riconosciuto. Mi hanno rilasciata all’istante“.

L’infanzia difficile e l’incontro con Donald Trump

Da come racconta l’accaduto, sembra che Lory abbia superato anche questa disavventura, ma il suo racconto non si ferma qui e si aprono le porte della sua infanzia.

Un’infanzia fatta di difficiltà e povertà, vissuta ala periferia di Verona, in una casa senza vetri alle finestre, e per questo la Del Santo ha rischiato di morire per una brutta broncopolmonite: “Sono andata all’ospedale e mi hanno salvato per puro miracolo […] Non c’era riscaldamento e mi hanno portato nella stalla. Dove sono nata. L’unico punto caldo. Mi ha raccontato mia madre questo fatto, trovo che sia un posto originale per nascere”. Un altro avvenimento che ha segnato profondamente Lory è stata la perdita del padre a soli 3 anni, a causa di un brutto incidente stradale: “Ho visto piangere mia mamma una sola volta, di nascosto, mentre cuciva”.

Infine svela anche un curioso particolare: l’incontro con Donald Trump, in un ascensore sul quale era salita e per errore era arrivata fino all’appartamento proprio di Trump. A questo punto la Balivo, scherzosamente, commenta: “Hai rischiato di diventare la first lady” e la Del Santo che in quell’occasione si sono scambiati il numero di telefono e che l’attuale Presidente degli Stati Uniti, nei giorni successivi, l’avrebbe chiamata più volte. Ma, come facilmente deducibile, qualcosa tra i due non ha funzionato!