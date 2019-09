Vieni da me, Laura Freddi parla del suo ex: "Paolo Bonolis non mi faceva parlare in tv"

Laura Freddi è stata in passato un volto molto noto della televisione, ad oggi la Freddi è ritornata a far parlare di sé per il suo nuovo ingaggio al famoso reality show della Mediaset “Grande Fratello Vip“, dove la Freddi ha partecipato ed è rimasta dentro la casa più spiata dagli Italiani, anche per molte settimane.

Molto famosa negli anni passati, soprattutto per la sua storia d’amore, seppur di breve durata, con l’attuale presentatore di casa Mediaset, Paolo Bonolis. Attualmente Bonolis di certo è divenuto molto più famoso rispetto al passato, conducendo programmi di spessore e di intrattenimento, come l’attuale “Avanti un altro“, ma anche “Ciao Darwin” e tanti altri.

Il rapporto con Laura Freddi e Paolo Bonolis fu breve, molto probabilmente complice anche la notevole differenza di età, ed un matrimonio già passato per Bonolis; all’epoca infatti, in termini di età tra la Freddi e Bonolis, correvano ben 11 anni di differenza. Durante l’intervista nel noto programma di Rai 1 “Vieni da me” la Freddi rivela alla conduttrice, Caterina Balivo: “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?“.

Ad oggi Bonolis è sposato con l’imprenditrice Sonia Bruganelli, ed ha anche 3 figli; la Freddi continua la sua intervista affermando che in realtà il rapporto con Paolo non erano sempre rose a fiori, infatti l’ex fiamma di Bonolis ha rivelato: “Non mi faceva mai parlare, non era contento che facessi questo mestiere e lo posso capire“.

Nonostante tutto però pare che la Freddi conservi con immensa gioia molti ricordi belli della breve love story avuta con Paolo, affermando che nonostante tutto sia stata una bella storia. Con ogni probabilità, complice della rottura dei due, è stato anche il mondo dello spettacolo, in quanto entrambi i personaggi in questione, erano parte integrante delle tv Italiana.