Vieni da Me, la figlia di Pupo commette una gaffe hot: imbarazzo per Caterina Balivo

Clara Ghinazzi, la figlia del cantante b, è stata ospite da Caterina Balivo nella trasmissione che conduce sulla Rai, Vieni da me. La ragazza ha raccontato molti aneddoti sul padre, in occasione del compleanno dell’artista che spegne 64 candeline.

Un particolare, però, ha creato scompiglio in studio e soprattutto ha lasciato senza parole la conduttrice del programma che, visibilmente imbarazzata, ha cercato di fare il possibile per distogliere l’attenzione dalla gaffe appena commessa dalla sua ospite.

Clara ha raccontato di come suo padre sia stato capace di far vivere in totale tranquillità e naturalezza, sia a lei che alle sue due sorella, la particolare situazione di bigamia che da anni pratica. Infatti, Pupo da ben 30 anni divide la sua esistenza con due donne consapevoli dell’esistenza l’una dell’altra: Anna, la moglie e Patrizia, la compagna.

Vieni da me, ecco la gaffe hot della figlia di Pupo

La ragazza afferma con convinzione: “Io vivo questa situazione molto tranquillamente anche se può sembrare una cosa non normale, ma io la vivo con tranquillità perché mio padre non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonostante il suo lavoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente”, poi però si spinge oltre e commette una gaffe.

Quando la Balivo le chiede di ricordare le domande più strane che vengono poste sul padre, Clara ne ricorda una non propriamente adatta in quella fascia oraria pomeridiana: “Ma per caso ha il pi****o rosa?“, alludendo al fatto che ha messo al mondo solo figlie femmine. Sentendo questa frase, la Balivo è trasalita e immediatamente ha cercato di riprendere la sua ospite con un caustico: “Evitiamo cose così a quest’ora“.

Ripresasi dall’imbarazzo per ciò che aveva appena sentito, ha voluto mettere alla prova la figlia di Pupo con un quiz sulla vita e la carriera del padre, mettendola in sfida con un’accanita fan di Pupo, Nadia che vince la gara, indovinando 4 risposte esatte, mentre la figlia si ferma a 3. Pupo, in collegamento telefonico, si congratula con la sua fan. A questo punto Clara Ghinazzi ammette: “Ho fatto una figuraccia“, ma non si riferisce alla frase pronunciata poco prima, bensì alla sconfitta subita.